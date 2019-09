Ganderkesee Manchmal wird die Firma sogar zur Ersatzfamilie: „Die Azubis wünschen sich gemeinsame Unternehmungen, neulich sind wir mit ihnen in den Escape-Room gefahren“, berichtet Carmen Stubbe, Ausbildungsleiterin bei der Ganderkeseer Starofit Klose GmbH & Co. KG, von den neuen Schwerpunkten, die die heutige Auszubildenden-Generation für sich setzt.

Sicherheit nachrangig

Dass bei den Berufsanfängern nicht mehr das Finanzielle oder ein sicherer Job im Vordergrund stehen, mag Ältere überraschen – Stubbe dagegen nicht: Gerade erst hat das Familienunternehmen, das auf die Lagerhaltung und Anfertigung von Rohrformstücken spezialisiert ist, als einer der ersten Ausbildungsbetriebe im Oldenburger Kammerbezirk das Qualitätssiegel „Top-Ausbildung“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) nach Ganderkesee geholt.

„Das Thema Ausbildung wird bei Starofit schon immer groß geschrieben, wir bilden seit 1981 aus. Aber bei der Teilnahme an der Zertifizierung haben wir unsere Ausbildungsphilosophie noch einmal unter die Lupe genommen“, erklärt Stubbe.

Eine der Lehren daraus: In Zeiten des Fachkräftemangels und einer anders „tickenden“ Azubi-Generation kommt es auch bei der Akquise des beruflichen Nachwuchses aufs Marketing an. Vor allem aber darauf, dass aus dem Versprechen, ein guter Ausbildungsbetrieb zu sein, eine langfristige Verbindung von Azubi und Betrieb wird. ­ Denn die Versuchung sei groß, den Betrieb nach Lehrende sofort zu verlassen, um zu studieren – oder gar mittendrin die Ausbildung abzubrechen, wenn’s gerade nicht mehr so gefällt. Auch Lücken im Lebenslauf würden heute nicht mehr als Chancen-Killer gesehen, weiß Stubbe.

Mit dem frisch erworbenen Gütesiegel will Starofit nicht nur bei Schülern und Eltern für seine Ausbildungsqualität werben. Die Zertifizierung soll auch die Wertschätzung der klassischen dualen Ausbildung mit Arbeit im Betrieb einerseits und Berufsschulzeiten andererseits stärken.

Drang zum Studium

Der Grund: Für die Azubis ist heutzutage die Lehre nicht mehr selbstverständlich. Stubbe: „Es herrscht so ein Drang, den höchst möglichen Abschluss zu erwerben.“ Um gute Kräfte nicht zu verlieren, müssten Arbeitgeber bereit sein, auch hier Angebote zu machen. Darunter beispielsweise das berufsbegleitende Studium beim Bremer Institut für Handel und Verkehr (BIHV). Das könnte sich auch Daniel Szameit, angehender Zerspanungsmechaniker vorstellen. „Ich habe mein Abitur nicht geschafft, wollte dann eine Lehre machen“, berichtet der 20-jährige Bookholzberger. „Ich war handwerklich interessiert, kam auf Starofit und es läuft hier gut“, sagt er. So gut, dass er seine Zwischenprüfung mit Bestnoten bestand und die Lehre verkürzen will. Was danach kommt? „Wir sind in Gesprächen“, sagt Stubbe. Für Starofit lohnen sich die Anstrengungen: Nachwuchs- oder Fachkräftemangel sorgt die Firma mit 66 Beschäftigten und 16 Azubis nicht. Infos über Ausbildungsplätze gibt’s unter Telefon 04222/9 44 01 21