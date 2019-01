Ganderkesee Wie Grundschulkinder die deutsche Rechtschreibung erlernen, beschäftigt seit Monaten bundesweit Politiker und Schulen. „Lesen durch Schreiben“ (LDS) heißt die Methode, um die viel gestritten wurde. Doch wie ist die Situation hier vor Ort?

Das Konzept „Lesen durch Schreiben“ geht auf den verstorbenen Schweizer Pädagogen Dr. Jürgen Reichen zurück. Anders als im althergebrachten Fibelunterricht mit dem Erlernen von Buchstaben und gemeinsamen Vorlesen bekommen Kinder hier eine sogenannte Anlauttabelle, auf der die Aussprache von Buchstaben durch Symbolbilder erklärt wird.

Im eigenen Tempo, nicht dem der Gruppe, sollen Kinder sich hier die richtigen Bausteine zusammensuchen, um ein Wort zu bilden – und zu schreiben. Das kann jedoch später zu Problemen mit gleich klingenden Lauten und den Eigenheiten der deutschen Rechtschreibung führen.

Fibellernen und Struktur

„Die angesprochene Methode von Dr. Reichen wird meines Wissens nach nicht mehr angewendet. Wir machen den Kindern von Anfang an deutlich, dass es Regeln der Normschrift gibt, an die wir uns halten müssen“, sagt René Jonker, Leiter der Grundschule Lange Straße. „Und man weiß aus der Forschung, dass bestimmte Fehler dabei ein ganz normaler Teil des Schriftspracherwerbs sind, durch den wir alle gehen.“

Die Schulleiterin der Grundschule Bookholzberg, Dörte Lohrenz, berichtet Ähnliches. „Wir haben LDS niemals in Reinform angewendet. Ein Schreiben allein nach Gehör führt nicht zu schriftlicher Kompetenz“, ist sie sicher. Eine Kollegin von ihr habe mal testweise Elemente der Methode eingesetzt, bei diesem Test sei es an der Grundschule Bookholzberg aber auch geblieben. „Wir sind mit unserer Fibel sehr zufrieden. Das Lernen baut strukturiert aufeinander auf“, so Lohrenz. Das gemeinsame Besprechen in der Klasse sowie das schrittweise Erklären sind ihrer Meinung nach wichtige Teile des Lernprozesses.

Arbeit mit Anlauttabelle

Die vielzitierte Anlauttabelle ist nicht, wie vielleicht angenommen werden könnte, exklusives Merkmal der LDS-Methode, sondern wird im normalen Unterricht zusammen mit den klassischen Fibeln auch verwendet. „Es gilt für uns, in den ersten zwei Schuljahren eine Schreibmotivation zu entwickeln. Dazu benutzen wir eben Fibeln, die eine Anlauttabelle haben“, sagt Jonker. Ihn stört, dass im öffentlichen Diskurs sehr schnell der Verdacht aufgekommen sei, eine Anlauttabelle würde bedeuten, dass jedes Kind schreiben kann, wie es will. „Das stimmt so nicht, die Tabelle ist ein Hilfsmittel, auf das wir im Unterricht natürlich weiter eingehen“, macht er deutlich.

„Die Anlauttabelle wird bei uns nach und nach erarbeitet“, ergänzt Lohrenz. „Bestimmte Dinge muss man einfach üben. Dazu gehört auch das Nachschlagen in einem Wörterbuch. Und es gibt mittlerweile Lehrwerke mit tollen Übungsprogrammen und Lehrspiele, mit denen die Kinder das Schreiben spielerisch üben können.“

Ganz schlechtreden will Dörte Lohrenz die Methode von Jürgen Reichen jedoch nicht. „Man kann damit sicherlich gut arbeiten, aber gerade im Inklusionsunterricht stelle ich mir das sehr schwer vor“, sagt sie. „So interessant das auch ist, LDS muss sehr individuell unterrichtet werden, da jedes Kind sein eigenes Lerntempo behalten soll. Dafür fehlen einfach die Kapazitäten.“

Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne bestätigte die Fibel in der Landtagssitzung im Dezember vergangenen Jahres noch einmal explizit: „Mindestens 90 Prozent der Grundschulen arbeiten beim Rechtschreiblernen nach der Fibelmethode. Um allen Kindern in ihrer individuellen Lernentwicklung gerecht zu werden, bringen die Lehrkräfte darüber hinaus noch weitere, vielfältige Materialien zum Einsatz“, sagte er.