Ganderkesee Einer alleine kann bei den M8was-Tagen gar nichts ausrichten: Punkte aufs Klassenkonto gibt es nur, wenn alle an einem Strang ziehen – mitunter sogar im wörtlichen Sinne. An einer der sechs Stationen, die am Mittwoch in der Sporthalle am Steinacker aufgebaut waren, galt es ein Geflecht aus Seilen so fortzubewegen, dass ein darauf platzierter Ball nicht zu Boden fiel. Und das gelang nur mit vereinten Kräften und guter Absprache.

Für die sechs Klassen des 8. Jahrgangs am Gymnasium Ganderkesee begannen am Mittwoch die M8was-Tage – ein Konzept, das die Schule vor einigen Jahren speziell für diese Altersstufe installiert hat. „Wir haben überlegt, wie wir damit umgehen, dass während der Pubertät jeder sehr stark mit sich selbst beschäftigt ist“, erklärt Lena Frenzel, Sport- und Mathematiklehrerin am Gymnasium, die Entstehung des Wettbewerbs.

Die Aufgaben seien auch als Test zu verstehen, wie gut eine Klasse als Team funktioniere, so Frenzel. Bei eventuellen Auffälligkeiten könne so die Schulsozialarbeit eingreifen. Auch die Schüler selbst würden zum Schluss aufgefordert, den Wettbewerb zu reflektieren.

Am ersten der drei M8was-Tage galt es bei sportlichen Geschicklichkeitsspielen Teamgeist zu beweisen. Unter anderem mussten die Schüler mit Pylonen, Reifen und Bällen in möglichst kurzer Zeit vorgegebene Piktogramme nachbilden, einen Tischtennisball durch einen Hindernisparcours pusten oder mit einem Ball durch die Beine der Mitschüler hindurch Kegel zu Fall bringen.

An diesem Donnerstag sind körperliche Fähigkeiten und Grips gleichermaßen gefragt: Bei Staffelläufen müssen die Achtklässler unter anderem Matheaufgaben lösen. Zuvor haben sie vier Stunden Zeit, im Kreativwettbewerb ein besonderes Klassenporträt zu erstellen: In Text, Bild und Bewegung müssen sie abbilden, warum gerade ihre Klassengemeinschaft den Sieg bei den M8was-Tagen verdient hätte.

Über die Ergebnisse befindet am Freitag eine Jury. Ihre Wertung und das Punktekonto entscheiden, welche Klasse den Wanderpokal und ein Pizza-Essen abräumt.

