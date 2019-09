Ganderkesee Drumherum sattgrüner Rasen, zwischendrin Inseln aus hellem Sand mit Spielgeräten aus frischem Holz, an den Außenwänden rote und gelbe Verschalungen und drinnen helle Räume mit großen Fenstern: Farbe und Licht prägen das Erscheinungsbild der neuesten Kindertagesstätte der Gemeinde Ganderkesee. Dass hier „glückliche Kinder“ zuhause sind, hätten die kleinen und großen Bewohner bei der offiziellen Einweihungsfeier des Neubaus an der Fritz-Reuter-Straße am Freitagnachmittag gar nicht singen müssen – es war ihnen auch so anzusehen.

„Und glückliche Erzieherinnen, glückliche Eltern, glückliche Ratsmitglieder“, griff Bürgermeisterin Alice Gerken den Lied-Titel auf. Letztlich auch eine glückliche Bürgermeisterin: „Was gibt es Schöneres als so ein Gebäude, das so schnell in Betrieb genommen werden kann?“, fragte Gerken strahlend in die Runde.

Das Kind braucht einen Namen Ein neuer Name für die Kindertagesstätte an der Fritz-Reuter-Straße wird noch gesucht. Bis zum 11. Oktober können Vorschläge eingereicht werden unter der Mailadresse kita-fritz-reuter@gemeindeganderkesee.de . Kreativ zeigten sich bei der Einweihungsfeier am Freitag bereits die Kita-Gruppen mit eigenen Vorschlägen: Dino-Kindergarten, Natur-Kindergarten oder Mensch-Kindergarten wurden genannt – und „Bens Kindergarten auf der Schweinsheide“.

15 Monate dauerte es von der Auftragsvergabe an die Brüggemann Holzbau GmbH Co. KG (Neuenkirchen) im Mai 2018 bis zum Bezug der Einrichtung am 15. August – eine vergleichsweise kurze Bauzeit. Da auch die zweite neue Kita im Bookholzberger Baugebiet Bargup von derselben Firma in der gleichen Holzrahmenbauweise errichtet wurde, ließen sich Synergieeffekte nutzen und Planungskosten sparen. Rund 3,5 Millionen Euro hat der Neubau an der Fritz-Reuter-Straße gekostet, zusammen mit den 2,85 Millionen Euro für die Anfang des Jahres eröffnete Kita Bargup hat die Gemeinde in kürzester Zeit mehr als 6 Millionen Euro in Kinderbetreuung investiert – rund 1,3 Millionen kamen durch Fördermittel vom Land und vom Landkreis wieder herein.

Mit den 68 Kindergarten- und 30 Krippenplätzen in der neuen Kita erhöht sich die Gesamtzahl der Kinderbetreuungsplätze in der Gemeinde Ganderkesee auf 1382 – inklusive der vier Horte an Grundschulen sowie der Angebote freier Träger wie Kirchen oder Vereine. Mit dieser Zahl kann die Gemeinde zurzeit die Nachfrage befriedigen – wenngleich nicht alle Familien in ihrem Wunsch-Kindergarten zur besten Betreuungszeit versorgte werden konnten.

Weiterer Bedarf bestehe am ehesten im Nordbereich der Gemeinde, sagte Bürgermeisterin Gerken am Rande der Einweihungsfeier. Im Mai hatte der damalige Erste Gemeinderat Rainer Lange im Ausschuss für Soziales und Gesellschaft angedeutet, dass die nächsten neuen Kita-Plätze im Bereich Heide/Schönemoor entstehen sollten. „Einen Neubau sehe ich dort nicht, aber eine Erweiterung wäre in Schönemoor denkbar“, verdeutlichte Alice Gerken die Überlegungen nun. Konkrete Planungen gibt es bisher noch nicht. Zunächst, so Gerken, könne durch flexiblere Angebote in den vorhandenen Einrichtungen noch einiges aufgefangen werden.

Und noch gibt es freie Plätze – Anmeldungen sind auch in der neuen Kita an der Fritz-Reuter-Straße noch möglich.