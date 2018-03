Gut 200 Betreuungsplätze für Kinder unter Drei Jahren – 2019 kommen 60 hinzu

Die Nachfrage nach Krippenplätzen im Ganderkeseer Gemeindegebiet ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Aktuell werden für Kinder im Alter von einem bis drei Jahren 209 Betreuungsplätze (davon ein Integrationsplatz) in Kitas angeboten.

Krippenbetreuung bieten aktuell folgende kommunale Kindertagesstätten an: Habbrügger Weg in Ganderkesee (zwei Gruppen mit je 15 Kindern und fünf Plätze in altersübergreifender Nachmittagsgruppe), „Kinderburg“ Bergedorf (fünf Plätze in altersübergreifender Vormittagsgruppe), „Spatzennest“ Schierbrok (eine Gruppe), Rethorn (eine Gruppe), „Schatzinsel“ Hoykenkamp (zwei Gruppen), „Flohkiste“ Schönemoor (fünf Plätze in altersübergreifender Nachmittagsgruppe), Kinderhaus Ganderkesee (zwei Gruppen) und „Sonnenblume“ in Ganderkesee (zwei Gruppen). Unter den Kitas in fremder Trägerschaft bieten folgende Einrichtungen Krippengruppen an: St. Bernhard in Bookholzberg (eine Gruppe), „Sonneninsel“ in Bookholzberg (eine Integrationsgruppe) und Jona-Kindergarten in Ganderkesee (eine Gruppe).

Kernzeit der Krippenbetreuung ist von 8 bis 14 Uhr. Nachgefragt sind laut Gemeindesprecher Hauke Gruhn aber auch Frühdienste ab 7 Uhr. Teils verzeichne die Verwaltung auch den Wunsch nach Betreuung über 14 Uhr hinaus. Grundsätzlich angestrebt seien „bedarfsgerechte Öffnungszeiten“ der Krippen, die bei ausreichend hoher Nachfrage angepasst würden.

Der steigenden Nachfrage nach Krippenplätzen trägt die Gemeinde mit zwei Neubauten Rechnung: Zwei Gruppen sollen Anfang 2019 im Baugebiet „Bargup“ in Bookholzberg den Betrieb aufnehmen, zwei weitere Mitte 2019 am Urneburger Feld in Ganderkesee.

Die Vergabe der Krippenplätze für das Kindergartenjahr 2018/2019 ist laut Gruhn bereits „weit fortgeschritten“. Einige Kinder, die erst im Laufe des Kindergartenjahres ein Jahr alt werden, stünden bereits auf Vormerklisten. Die nicht-kommunalen Kita-Träger vergeben ihre Plätze selbstständig. Jedoch stünden die Einrichtungen in engem Austausch mit der Gemeindeverwaltung, um Doppelanmeldungen abzugleichen, so Gruhn.

Einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz oder Tagespflege für Kinder unter drei Jahren haben Eltern seit August 2013. Dass Eltern diesen auf dem Klageweg geltend gemacht hätten, sei in Ganderkesee noch nicht vorgekommen, so der Gemeindesprecher. Derzeit halte die Gemeinde für rund 40 Prozent der unter Dreijährigen Krippenplätze vor.

Mehr Informationen zu Einrichtungen und Betreuungszeiten:www.gemeindeganderkesee.de/kinderbetreuung.html