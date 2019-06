Ganderkesee „Wie viele Plastiktüten werden weltweit jährlich verbraucht?“ – Es sind eine Billion. Diese und ähnliche Fragen mussten Kinder am Montagnachmittag beantworten, denn in der Grundschule Lange Straße war Forschertag. Dieser fand zum fünften Mal statt und stand unter dem Motto „Kunststoffe und/oder Mikroplastik“. In 14 Gruppen führten die Kinder Versuche und Experimente zu diesem Thema durch. Dabei ging es vor allem um Möglichkeiten und Wege, auf Plastik zu verzichten.

Kooperation von Schule und Uni

Studierende der Universität Oldenburg hatten verschiedene Stationen vorbereitet, zum Beispiel ein Wissens- und Schätzquiz. Die Schule sei mit dem Thema Plastik auf die Uni zugegangen, um dafür zu sensibilisieren, sagte Schulleiter René Jonker, der die gute Zusammenarbeit mit der Hochschule lobte. Jonker begrüßte die anwesenden Kinder, Eltern und Studierenden: „Ich freue mich, dass wir so kurz vor den Sommerferien zum Forschen und Experimentieren zusammenkommen.“ Dem schlossen sich die beiden Schülersprecher Emily und Ilja an und übergaben an die Gäste aus Oldenburg.

Plastik ist überall

Mit einem kurzen Rollenspiel veranschaulichten die Studierenden die Omnipräsenz von Plastik und Kunststoff im Alltag und zeigten unter anderem, dass sich eine Bananenschale in sechs Wochen zersetzt, während eine Plastikflasche 450 Jahre für diesen Prozess benötigt.

Anschließend wurden die Kinder in Gruppen eingeteilt, in denen sie experimentierten. Auch mit dabei waren die Juniorhelfer, die seit anderthalb Jahren zusammen mit dem Roten Kreuz ausgebildet werden. Insgesamt nahmen knapp 120 Kinder und rund 60 Studierende am Forschertag teil.