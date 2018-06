Ganderkesee Ein doppeltes „Wow“ entlockten die Abschluss-Jahrgänge der Oberschule Ganderkesee am Freitagmittag den Festrednern: Sowohl Bürgermeisterin Alice Gerken als auch Schulleiter Manfred Gliese zeigten sich beeindruckt von den vielen Abendkleidern und Sakkos mit Krawatten, in denen die Schülerinnen und Schüler zu ihrer Entlassungsfeier in der Mensa am Steinacker erschienen.

Aber nicht nur mit ihrer Mode, sondern auch mit ihren Leistungen haben die scheidenden Oberschüler aus vier zehnten und einer neunten Klasse ihren Rektor überzeugt. „Große Leistungen werden nicht durch Stärke gemeistert, sondern durch Ausdauer“, zitierte Gliese den britischen Gelehrten Samuel Johnson. Diese Ausdauer hätten die meisten Abgänger im Laufe der Jahre bewiesen – aber auch deren Eltern und Lehrer.

Erfreut zeigte sich Gliese darüber, dass fast alle Schulabgänger „eine klare Perspektive haben, wie es weitergeht“. Besonders viele beginnen nach seinen Worten eine praktische Ausbildung. Dies sei nicht nur der guten Lage am Arbeitsmarkt geschuldet, sondern auch der großen Zahl ausbildender Betriebe in Ganderkesee und Umgebung.

„Bemerkenswert“ nannte der Schulleiter die hohe Zahl derer, die sich ehrenamtlich engagieren, sei es im Projekt „Schüler helfen Schülern“ oder im Schulsanitätsdienst.

„Habt den Mut, Verantwortung zu übernehmen“, appellierte Bürgermeisterin Alice Gerken an die Jugendlichen, die nach dem Verlassen der Schule, wie sie mutmaßte, ein Gefühl der Freiheit empfänden. Je mehr Freiheiten man habe, betonte Gerken, desto mehr Entscheidungen seien aber auch zu fällen.

Mit ihren Freiheiten am sogenannten „Chaostag“ einen Tag vor der Entlassfeier sind die ausscheidenden Zehnt- und Neuntklässler verantwortungsvoll umgegangen: „So muss man sich vor diesem Tag nicht gruseln“, meinte Manfred Gliese – der Schulleiter hatte es offenbar auch schon schlimmer erlebt.

Im Namen der Schülerinnen und Schüler bedankten sich Henrik Wurpts und Malte Korbi für „eine schöne Zeit in dieser Schule“. Eine besonders erfolgreiche Zeit war es für Heli Düßmann (Klasse 10b) und Kai Cramer (10d), die jeweils einen Notendurchschnitt von 1,92 erreichten und als Jahrgangsbeste ausgezeichnet wurden.

Musikalisch begleitet wurde die Abschlussfeier in der Mensa von der Schulband unter Leitung von Jan-Friedrich Mielcke und dem Schulchor, den Martina Muhr leitet. Das Moderatoren-Duo Necla Aytan und Till Dobe führte souverän durchs eineinhalbstündige Programm.

Heli Düßmann und Kai Cramer als Jahrgangsbeste ausgezeichnet Diese Schülerinnen und Schüler der Oberschule Ganderkesee wurden am Freitag in der Mensa feierlich verabschiedet und waren mit der Veröffentlichung ihrer Namen in der Zeitung einverstanden: Klasse 9b (Lehrer: Jan-Friedrich Mielcke) Umut Aricasoy, Jolina Ciomber, Chantal Fitzgibbon, Aleyna Gündogmus, Nehama Khello, Lena Korona, Rrezarta Maqedonci, Angelique Meißner, Felix Pflug, Luca Porcelli, Sahwan Sardar Sameer, Lucas Staal, Vanessa Stresow, Kai von Seggern, Kilian Werth. Klasse 10a (Lehrer: Kristoff Braun) Julia Biegala, Silina Celik, Milan Erichsen, Mirco Jielg, Süheyla Kazar, Anna Kirilyus, Jannik Lahmann, Nicolas Peters, Phil Rohlfs, Finn Schnier, Michelle Streich, Anna-Maria Szadurski, Tjerk Tappe, Mara Würdemann. Klasse 10b (Lehrerinnen: Uta Antoine, Taalke Joosten) Heli Düßmann, Jarne Düßmann, Marvin Eckert, Lars Einemann, Pascal Endewardt, Janik Goldenstedt, Leon Härtel, Dana Tabea Hannek, Ricco Shawn Kasten, Alexandra Keller, Justin Klärner, Katharina Klusmann, Lilli Recker, Jonas Riesmeyer, Hendrik Schweers, Yujiro Tokita, Denise Christiene, Toth, Daniel Vagner. Klasse 10c (Lehrerin: Bianca Asmann-Leesch) Philipp Aras, Kiara Baltaci, Leon Bogdanowicz, Mathis Brinkmann, Carina Fitz, Joost Fortmann, Alicia Gold, Tom Grape Mike Oliver Hartwig, Jasmin Kalthoff, Carina Koss, Florian Krentz, Tino Meißner, Svenja Otte, Konstantin Pollrich, Anastasia Popov, Moritz Prahm, Zeinab Saad, Michelle Schäfer, Henrik Wurpts. Klasse 10d (Lehrerin: Margot Brendel) Modar Alkurdi, Celina Aytan, Saskia Baden, Finn Behrens, Kai Cramer, Saskia Düßmann, Leonie Heine, Kim Hensel, Malte Korbi, Dominik Lonzer, Anastasia Maller, Nina Müller, Katharina Quaschny, Lukas Richter, Lukas Rügler, Sean Schmiedseder, Eike Stöver, Mirco Timmermann, Sina Tolle, Tjorven Welker.

