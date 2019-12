Ganderkesee Die Räume sind hell und freundlich gestaltet, aber dennoch schlicht gehalten. Schließlich sollen sie ein Umfeld bieten, in dem Schüler ohne Ablenkung lernen können. Als Franchisenehmer der Schülerhilfe bietet Oliver Koke im früheren LzO-Gebäude am Markt in Ganderkesee Nachhilfe an. Für Samstag, 7. Dezember, ist die Eröffnung geplant.

Die vier Gruppenräume nehmen eine Fläche von rund 120 Quadratmetern ein. Oliver Koke ist Betriebswirt, hat als Führungskraft in einem Autohaus gearbeitet und macht mit der Nachhilfe-Schule einen beruflichen Neustart. „Ich habe mich von jeher dafür interessiert, junge Leute weiterzubringen“, sagte der gebürtige Ganderkeseer, der selbst zwei Kinder hat. Ihm ist besonders wichtig, dass Kinder beim Lernen nicht in eine Spirale aus Frustration und Demotivation geraten. „Das nagt am Selbstwertgefühl.“ Im stressigen Alltag von Kindern und Eltern gehe es darum, Druck rauszunehmen. Außerdem sei eine gute Bildung besonders wichtig in einer Zeit, in der Kinder und Jugendliche Informationen aus sozialen Netzwerken und Kurznachrichtendiensten ziehen. „Ohne Bildung funktioniert es nicht, das alles einzuordnen“, sagte Koke.

Für den Neuanfang sprach aus Sicht des 45-Jährigen auch, dass sich passende Räume in Ganderkesee fanden. „Das war wie ein Zeichen.“ Als Pluspunkt für den Standort sieht Oliver Koke die Planung, die es für das ehemalige LzO-Gebäude gibt. Die Lage in Bahnhofsnähe und das Gesamtkonzept seien optimal, sagte er.

Ins Erdgeschoss der früheren Sparkassen-Filiale sollen ein italienisches Restaurant und das Eiscafé „La Gondola“ einziehen. Der Immobilienverwalter Ludwig Logemann, der das Gebäude von der Gemeinde gekauft hat, rechnet mit einer Eröffnung im Februar. Die Pläne des Investors aus Ganderkesee gehen noch weiter: Er möchte den Backsteinbau erhalten, den Bereich zum Marktplatz hin aber heller gestalten. Statt des bisherigen dunklen Vordachs sei eine Konstruktion aus Glas geplant. Außerdem sollen auf dem Marktplatz nach Auskunft von Logemann zahlreiche Sitzplätze im Freien entstehen. „Der Marktplatz wird belebt“, sagte er anlässlich der Eröffnung des Schülerhilfe-Standorts.

Betreiber Oliver Koke hatte zur Eröffnung Nachbarn und Geschäftspartner eingeladen. An die stellvertretende Bürgermeisterin Christel Zießler übergab er vier Gutscheine im Wert von jeweils 1000 Euro für Nachhilfe. Die Stipendien sollen bedürftigen Kindern zugute kommen.

Der Nachhilfeunterricht läuft in kleinen Gruppen mit maximal fünf Kindern und umfasst alle gängigen Fächer aus den Klassen 1 bis 13. Oliver Koke verfügt über Nachhilfelehrer und unterrichtet selbst in den Fächern Englisch und Mathematik. Am Samstag, 7. Dezember, stellt er die neuen Räume am Markt 1 und sein Konzept Interessierten vor.