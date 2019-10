Ganderkesee Pubertät ist, wenn es kompliziert wird mit den Kindern, die keine Kinder mehr sein wollen. Das spüren nicht nur Eltern, sondern auch Lehrkräfte: „In dem Alter entwickelt jeder seine Persönlichkeit und ist sehr mit sich selbst beschäftigt“, weiß Lena Frenzel, Sport- und Mathelehrerin am Gymnasium Ganderkesee. Das bleibt nicht ohne Folgen für Gruppen und Gemeinschaften – also auch für Klassen in der Schule.

Am Gymnasium Ganderkesee führten diese Erkenntnisse bereits vor sechs Jahren zur Entwicklung eines neuen Projektes: „M8was“ heißt es und richtet sich jeweils an die achten Klassen – weil in diesem Jahrgang die Pubertät meist ihre volle Wirkung entfaltet. Lena Frenzel hat das Projekt 2013 konzipiert und betreute es auch in dieser Woche wieder bei der siebten Auflage.

„Alle Aufgaben werden im Team gelöst“, erklärte die Lehrerin bei der Siegerehrung am Freitagmittag. „Die Zusammenarbeit steht im Vordergrund!“ Nicht nur personell, auch inhaltlich mussten die Schülerinnen und Schüler jeder Klasse sich miteinander beschäftigen, denn das Thema der Gemeinschaftsaufgaben lautete: „Was macht uns aus?“. In den Kategorien Text, Bild und Performance musste jede Klasse auf diese Frage eine Antwort abgeben. Für jede Kategorie gab es Punkte in unterschiedlicher Höhe von der Jury, bestehend aus Schulleiterin Dr. Renate Richter, Schulsozialarbeiter Björn Knölke, Schülervertreterin Isa Oetjen sowie den „Experten“, Ex-Sportlehrer Detlef Heinze (Performance), Kunstpädagogin Bärbel Schönbohm (Bild) und NWZ-Redakteur Lars Laue (Text).

Die meisten Punkte – auch aus den Sport- und Staffeldisziplinen vom Mittwoch und Donnerstag – entfielen am Ende auf die Klasse 8c. Mit einigem Abstand folgten die 8a und 8a. Gewinner sind aus Sicht von Lena Frenzel und Renate Richter aber alle achten Klassen: „Es macht allen großen Spaß“, sagte die Schulleiterin. Und es stärkt das Gruppengefühl.