Ganderkesee Mit Applaus und Jubel begrüßten rund 50 Kinder aus der Grundschule Lange Straße Bürgermeisterin Alice Gerken im Sitzungssaal des Ganderkeseer Rathauses. Die Verwaltungschefin beantwortete am Mittwochvormittag die Fragen der Mädchen und Jungen aus den Klassen 4a und 4b. Manche davon hatten es in sich, zum Beispiel die Frage, warum sie Bürgermeisterin werden wollte. „Das habe ich mich auch schon manchmal gefragt“, meinte Alice Gerken.

Als Kind habe sie eigentlich Kinderkrankenschwester werden wollen, berichtete sie den Schülern. Doch sie habe dann eine Ausbildung in der Verwaltung gemacht und sei da „irgendwie hineingewachsen“. Natürlich wollten die Kinder auch wissen, ob der Beruf der Bürgermeisterin Spaß macht. „Sehr viel Spaß“, erfuhren sie. Die Verwaltungschefin erläuterte auch, warum das so ist: Die Arbeit sei sehr vielfältig. Schreibtischarbeit, Gespräche mit Bürgern und repräsentative Aufgaben sind einige ihrer Pflichten.

Die Kinder, die zuvor bereits eine Führung durchs Rathaus bekommen hatten, waren bestens auf das Frage- und Antwort-Spiel vorbereitet. Im Sachkunde-Unterricht hätten sie sich mit dem Thema „Gemeinde Ganderkesee“ beschäftigt, sagte Katharina Lüder, Klassenlehrerin der 4a. So fragten die Jungen und Mädchen nach den Arbeitszeiten der Bürgermeisterin und wollten wissen, ob es auch Probleme gibt, die sie nicht lösen kann. Es gebe Dinge, die viel Zeit in Anspruch nehmen würden, sagte Alice Gerken. Auch die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat erklärte sie den Kindern: „Ich muss den Gemeinderat zu vielen Dingen fragen.“ Wie sich die Arbeit von Rat und Verwaltung auf den Alltag der Schüler auswirkt, machte sie am Beispiel des Umbaus in der Grundschule Lange Straße deutlich. Einige der Kinder waren darüber bestens informiert. Die Frage, ob schon einmal jemand im Rat eingeschlafen sei, verneinte Alice Gerken. Sie zeigte den Kindern eine große Glocke, die in Sitzungen zum Einsatz kommt.

Auch einige persönliche Dinge wollten die Viertklässler wissen. Sie fragten, welche Hobbys die Bürgermeisterin hat und erfuhren, dass sie ein Pferd besitzt und gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist. Auch Auskunft darüber, was sie nicht mag, wollten die Kinder haben. „Gartenarbeit ist nicht unbedingt das, wozu ich Lust habe“, gestand sie. Ums Lieblingsessen ging es ebenfalls: Gerken erzählte, dass sie gerne Pellkartoffeln, Gulasch und Rouladen isst. „Ich bin keine Vegetarierin.“ Ein Junge wollte außerdem wissen, ob die Bürgermeisterin erneut für ihr Amt kandidieren möchte. Die nächste Wahl sei 2021, sagte sie. „Das ist noch so lange hin, dass ich dazu noch gar nichts sagen kann.“

Der Besuch im Rathaus stand auch im Zusammenhang mit dem Schreib- und Buchprojekt, an dem in der Grundschule Lange Straße zurzeit gearbeitet wird. Nicht nur die Kinder, sondern auch Eltern und Familienangehörige waren aufgerufen, Texte zum Thema „Mein Lieblingsort in Ganderkesee“ beizusteuern. Es gebe eine große Vielfalt an Texten, sagte Deutschlehrerin Insa von Essen. Auch bei den Eltern sei das Interesse da gewesen. Die Schule will sich nun einen Überblick verschaffen. Das Buch soll voraussichtlich Anfang Dezember erscheinen.