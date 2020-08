Rathaus: Sehr gute Ergebnisse in Abschlussprüfung

Ganderkesee Für die einen geht ein Abschnitt zu Ende, für die anderen fängt er erst an: Im Ganderkeseer Rathaus haben jetzt Ellen Stubbemann und Christian Kügel ihre Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten erfolgreich abgeschlossen. Beide erreichten in ihrer Abschlussprüfung sehr gute Ergebnisse.

„Es freut mich immer sehr, wenn interessierte junge Menschen sich für eine Ausbildung bei der Gemeinde Ganderkesee entscheiden und diese erfolgreich abschließen“, sagte Bürgermeisterin Alice Gerken. Ellen Stubbemann und Christian Kügel hätten sich im praktischen Teil ihrer Ausbildung im Rathaus überaus engagiert gezeigt“, lobte sie. Während der 21-jährige Delmenhorster Kügel seinen beruflichen Weg bei der Ganderkeseer Gemeindeverwaltung im Fachdienst Finanzen fortsetzt, wird Ellen Stubbemann (20), die ihre Ausbildung aufgrund ihrer sehr guten Leistungen um ein Jahr verkürzen konnte, ein Studium aufnehmen.

Ihre beiden neuen Azubis stellt die Gemeinde am kommenden Montag vor. An Interessenten mangele es nicht, sagt Verwaltungs-Sprecherin Meike Saalfeld. Um die zwei Ausbildungsstellen, die stets zum 1. August angeboten werden, bewerben sich übers Jahr zwischen 160 und 200 junge Leute. Für die in der Regel drei Jahre dauernde Ausbildung genügt der Realschulabschluss.