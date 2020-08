Regiovhs Ganderkesee-Hude: Wieder Kinderkunst im Kulturhaus Müller

Ganderkesee Nicht nur Konzerte und Vorträge kommen nach der Corona-Pause allmählich wieder ins Laufen, sondern auch die Kunstkurse für Kinder im Kulturhaus Müller. „Der verzauberte Garten“ ist der achtteilige Kursus der Akademie Klecks überschrieben. Unter Anleitung der Kunsttherapeutin Ute Wessels schaffen die jungen Künstler zwischen fünf und acht Jahren Blumen, die nie verwelken, Farben, die nie verblassen, und Düfte, die nie vergehen.

Das Haus Müller, Ring 24, ist achtmal mittwochs von 15.30 bis 17.15 Uhr für die Akademie Klecks reserviert: am 2., 9., 16., 23. und 30. September, am 28. Oktober sowie am 4. und 11. November. Das Angebot findet mit Unterstützung der Vereinigten Volksbank statt und kostet 40 Euro je Teilnehmer. Die regioVHS erinnert daran, dass die Teilnehmer ihre eigenen Getränke mitbringen müssen.

Wer nicht gleich einen ganzen Kursus buchen, sondern sich lieber einmalig im Kulturhaus künstlerisch betätigen möchte, kann am Angebot „Spaß und Experimente mit Kunst für Kinder“ teilnehmen: am Samstag, 12. September, 15 Uhr. Auch dieses Angebot wird von Ute Wessels betreut. Anmelden können sich Mädchen und Jungen von sechs bis 14 Jahren, die gerne zu Pinsel und Farbe oder Bleistift, Buntstift und Papier greifen möchten. Die Teilnahme kostet 2 Euro.

Eine vorherige Anmeldung für beide Angebote im Kulturhaus unter Telefon 04222/4 44 44 ist erforderlich.