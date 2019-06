Ganderkesee Nachhaltigkeit und Fairtrade sind für die Schule am Habbrügger Weg keine neuen Themen, die Schülerfirma bietet schon seit einer Weile Fairtrade-Produkte in der Cafeteria an. Damit aber nicht genug: Nach intensiver Vorbereitung reichte die Schule jetzt einen Antrag ein, um selber mit dem Fairtrade-Siegel ausgezeichnet zu werden. Auf einem Forum präsentierten Schüler am Freitag die Ergebnisse von Projekttagen zu dem Thema.

Schule strebt Fairtrade-Auszeichnung an

„Wir sind Fairtrade-Kooperationspartner der Gemeinde“, sagte Schulleiter Rainer Müller. Das Bestreben der Ganderkeseer Verwaltung, als Fairtrade-Gemeinde ausgezeichnet zu werden, habe die Schule am Habbrügger Weg zum Anlass genommen, selber dieses Siegel anzustreben. „Die Unterlagen dazu wurden jetzt eingereicht“, sagte Müller. Die abschließende Prüfung soll etwa vier Wochen dauern.

Nachdem Schüler sich im Unterricht zuvor bereits mit dem Thema befasst hatten, gab es von Mittwoch bis Freitag Fairtrade-Projekttage am Habbrügger Weg. „Der Höhepunkt kommt zum Schluss“, freute sich Matthias Henze, stellvertretende Schulleiter. „Die Tage waren viel zu kurz, wir hätten Lust auf mehr gehabt.“

Mit einer Videodokumentation, die während der Projekttage erstellt wurde, ließen die Schüler das Erlebte Revue passieren. Die Themen waren vielfältig: Linolschnitt und Buchdruck, Fair Fashion, die Schokoladenwerkstatt „Schokologie“, Kochen und Backen oder auch ein Einkaufs-Check für Fairtrade-Produkte.

Forum mit Modenschau und Musik

Den Höhepunkt des Forums bildeten eine schuleigene Modenschau mit „fairen“ Textilien aus zweiter Hand oder unbedenklicher Herstellung, sowie Live-Musik. Mit einer Tauschbörse für Kleidung sowie mehrere Infoständen, an denen es auch fair hergestellte Leckereien gab, lief die Veranstaltung entspannt aus.

Lars Gremlowski, Klimaschutzmanager der Gemeinde, zeigte sich beeindruckt von den Ergebnissen. „Ich bin begeistert, was hier gelaufen ist“, sagte er den Schülern, „da entwickelt sich etwas.“

Der Ganderkeseer Antrag zur Fairtrade-Gemeinde sei vor acht Wochen eingereicht worden, berichtete Gremlowski. Es sei schön zu sehen, dass die Schule am Habbrügger Weg als einer der insgesamt 23 Partner der Gemeinde bereits so weit ist, sich selber auszeichnen zu lassen.

Ganderkesee wird Fairtrade-Gemeinde

Auch Rainer Müller zog ein durchweg positives Fazit. „Das waren sehr erfolgreiche Tage“, sagte er. Alle Schulklassen waren an den Projekttagen beteiligt, die das Finale der Antragsstellung bildeten. „Vielleicht sind wir im kommenden Schuljahr bereits eine Fairtrade-Schule“, gab er sich hoffnungsvoll. Anlass dazu gibt es: Am eigenen Antrag musste nichts nachgebessert werden – und Ganderkesee wird definitiv eine Fairtrade-Gemeinde.

„Der Genehmigungsprozess ist durch“, erklärte Gremlowski, „wir werden die Auszeichnung erhalten.“ Eine dafür anstehende offizielle Feier soll aber erst auf dem Herbstmarkt am Sonntag, 15 September, stattfinden. „Wir wollen jetzt nichts überstürzen“, sagte Gremlowski. Die Schüler lud er ein, ihre jetzt erarbeiteten Projekte dort erneut vorzustellen.

Am Habbrügger Weg bereitet sich die Schulleitung jetzt auf die erhoffte Fairtrade-Auszeichnung vor. „Wenn das klappt, präsentieren wir uns im Herbst noch mal“, sagte Rainer Müller.