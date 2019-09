Ganderkesee Anke Brunken-Krey freut sich: „Das Jubelgeheul war die ganze Dürerstraße entlang zu hören“, erinnert sich die kommissarische Schulleiterin der Grundschule Dürerstraße an den Tag, als die Schüler von ihrem Erfolg beim Online-Wettberwerb „Wir erkunden neue Wege“ der Sparda-Bank West erfuhren. Bei den Gewinnspar-Kunden des Geldhauses und vielen weiteren Teilnehmern der Abstimmung im Internet war das Tablet-PC-Projekt mit der Katenkampschule gut angekommen.

Platz 15 bei Wettbewerb

Dies gleich so gut, dass die Schule sich mit Platz 15 eine 2000-Euro-Spende gesichert hat, verrät Brunken-Krey. Den symbolischen Scheck zur Spende hat der Oldenburger Sparda-Filialleiter Maik Dziallas der Schule am Mittwoch überbracht. „Seit vier Jahren besteht die Kooperation mit der Katenkampschule“, erläutert Brunken-Krey. In Zusammenarbeit mit der staatlich anerkannten Tagesbildungsstätte für Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung werden seitdem Erklärvideos gedreht. Für den inklusiven Unterricht stehen Tablet-PCs bereit.

iPad-Einsatz fruchtet

„Weil die Katenkampschule die iPads schon seit Jahren im Unterricht einsetzt, können ihre Kinder und Lehrerkräfte unseren Schülern und Lehrkräften wertvolle Kenntnisse vermitteln“, nennt die kommissarische Schulleiterin den Vorteil für die Grundschüler.

Im letzten Schuljahr seien digitale Bücher zum Thema Feuer anhand einer App erstellt worden. „In diesem Schuljahr arbeiten wir einmal wöchentlich zum Thema Verkehrserziehung“, so Anke Brunken-Krey Schulleiterin. Gefilmte Verkehrssituationen bereiten die Schüler zu einem Erklärvideo auf. Ihre Arbeit haben die Schulen auch schon an der Uni Oldenburg vorgestellt

Projekt an Uni gezeigt

„Im März waren wir in Oldenburg zu Gast auf der Tagung ,Mobiles Lernen – Tablets im Unterricht’“, berichtet Brunken-Krey.

Das Fazit der Experten: Der Einsatz von iPads im Unterricht eigne sich gut als ergänzendes Lernwerkzeug. „Durch den Einzug dieses digitalen und vielfältigen Mediums versprechen wir uns eine Nachhaltigkeit, die die gemeinsamen Projekte und natürlich auch den Unterricht bereichern soll“, betont die kommissarische Schulleiterin.

Die Katenkamp-Schule und die Grundschule Dürerstraße erwägen jetzt einen Ausbau der gemeinsamen Kooperation. Dazu beitragen kann sicher auch die 2000-Euro-Spende aus dem Wettbewerb. Denn es werden noch weitere iPads benötigt.