Ganderkesee Mehr 35 000 Medien hat die Gemeindebücherei Ganderkesee im Bestand. Und die treffen den Nerv der Kunden: 137 577 Ausleihen verzeichnete die Bücherei im vorigen Jahr – so viele wie nie zuvor. 543 Neukunden wurden registriert. Damit entwickelt sich das Haus klar gegen den Trend, wie Bücherei-Leiterin Sigrid Kautzsch in ihrem jüngsten Jahresbericht feststellte.

Aber wie gelingt es dem Team, bei Neuanschaffungen genau die Bücher auszuwählen, die bei den Kunden ankommen? Den Tag der Bibliotheken an diesem Mittwoch hat die NWZ zum Anlass genommen, nachzufragen.

Die Auswahl

„Wichtig ist vor allem Aktualität“, sagt Melanie Bolte, stellvertretende Bücherei-Leiterin, über die Auswahlkriterien. Bestseller seien gesetzt. Im Bereich der Belletristik greift sogar ein Automatismus: „Die ersten zehn Titel der Spiegel-Bestsellerliste bekommen wir automatisch“, erklärt die 46-Jährige.

Zudem bedienen sich die acht Bücherei-Mitarbeiterinnen, darunter eine Auszubildende, des Informationsdienstes der „EKZ.Bibliotheksservice GmbH“ (früher die „Einkaufszentrale für Öffentliche Büchereien“). Auch Kundenwünsche werden berücksichtigt.

Die Bestellung

Mehr als Bücher Neben Büchern finden sich im Bestand der Gemeindebücherei auch DVDs, CDs, Zeitschriften sowie Gesellschafts- und Konsolenspiele. Zudem haben Kunden Zugriff auf den E-Medien-Bestand des Onleihe-Verbunds „NBib24“. Die BüchereiCard, der Bibliotheksausweis für ein Jahr, kostet für Erwachsene 15 Euro. Studenten, Schüler und Empfänger von Grundsicherung zahlen 8 Euro. Kinder und Jugendliche nutzen die Bücherei kostenfrei. Geöffnet ist die Bücherei montags und freitags von 10 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 15 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Die Außenstelle in Bookholzberg, Stedinger Straße 65, ist montags von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 14 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. In Schierbrok, Trendelbuscher Weg 1, ist freitags von 10 bis 12 und von 15 bis 17.30 Uhr Büchereizeit.

Geordert werden die Bücher üblicherweise bei der EKZ in Reutlingen – denn: „Wir bestellen Dienstleitungen mit“, erklärt Melanie Bolte. So würden die Bücher nicht nur in Schutzfolie eingeschlagen geliefert, sondern auch mit einem elektronischen Datensatz, der dann in Ganderkesee noch auf die individuellen Erfordernisse der Gemeindebücherei angepasst werde.

Die Aufnahme

Wenn Pakete mit neuem Lesestoff in der Bücherei eintreffen, sei das auch für die Mitarbeiterinnen „jedes Mal wie Weihnachten“, sagt Melanie Bolte. Die Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste liebt, wie viele Literaturfreunde, besonders die Haptik neuer Bücher. Gleichwohl bedeutet jede Lieferung für sie und ihre Kolleginnen noch einiges an Vorarbeit, bis die Bücher in die Ausleihe gelangen. So muss jedes einzelne mit einem Barcode, einem Fristzettel und einem Eigentumsstempel versehen werden. Zudem gilt es den späteren Standort und einen Interessenkreis festzulegen – etwa „Humor“, „Thriller“ oder auch „Historie“. Die anhand des Barcodes vom Computer generierte Signatur und ein Schild, das den Interessenkreis definiert, werden auf dem Buchrücken aufgeklebt und mit transparentem Klebeband fixiert.

Der Fristzettel, auf dem früher das Ende der Leihfrist vermerkt wurde, dient heute nur noch internen Zwecken: Die handschriftlichen Eintragungen in unterschiedlichen Farben zeigen an, wann das Buch wo in der Ausleihe stand. „Unsere Außenstellen in Bookholzberg und Schierbrok haben keinen eigenen Bestand“, so Melanie Bolte. „Daher rotieren die Bücher.“

Die Ausleihe

Die Bücherei-Mitarbeiterinnen sind stets bemüht, Bestseller und Wunschtitel so schnell wie möglich für die Ausleihe vorzubereiten. Mitunter sind die Kunden dennoch schneller als die Lieferung. Ist das gewünschte Buch einmal nicht (sofort) verfügbar, haben die Ganderkeseer seit 2012 auch die Möglichkeit, die Onleihe zu nutzen. 9000 Ausleihen von elektronischen Medien aus dem Angebot des Niedersächsischen Online-Verbunds „NBib24“ entfielen 2017 auf hiesige Kunden.

Insgesamt besuchen 2500 aktive Leser die Gemeindebücherei und ihre Außenstellen mindestens einmal im Jahr oder nutzen die Onleihe. Am stärksten nachgefragt sind jedoch nicht etwa Bücher: 51786 Entleihungen entfielen 2017 auf „Nicht-Buch-Medien“ wie DVDs, Hörbücher und Spiele aus dem Bestand.

Das Buch – ein Auslaufmodell?

Das Buch in elektronischer Form und digitale Medien boomen – auch in Ganderkesee. Ist das gedruckte Buch ein Auslaufmodell? – „Für mich hat es ganz klar Zukunft“, sagt Melanie Bolte. Der entscheidende Vorteil von Papier gegenüber dem E-Reader: „Das Buch involviert viele Sinne.“ E-Medien sieht Melanie Bolte als Ergänzung zum Buch, nicht als Ersatz. Aufgabe der Büchereien sei es, „immer dran zu bleiben“ und – etwa durch Veranstaltungen – fürs Lesen zu werben.