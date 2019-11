Ganderkesee Es ist ein Schicksalsschlag, über den Eltern oft nicht sprechen. Doch wenn ein Baby vor, während oder kurz nach der Geburt stirbt, gibt es viele Fragen, mit denen sie sich beschäftigen. Der Hospizkreis Ganderkesee-Hude will Eltern von sogenannten Sternenkindern in ihrer schwierigen Situation unterstützen. Am Mittwoch hatten die Koordinatorinnen Sina Mahlstedt und Susanne Lebedinzew in Zusammenarbeit mit dem Verein „Sterneneltern Achim“ zu einer Fortbildung eingeladen.

Verein „Sterneneltern Achim“ unterstützt Betroffene Der Verein „Sterneneltern Achim“ ist Anlaufstelle für Betroffene und hat eine Selbsthilfegruppe. Beim Hospizkreis Ganderkesee-Hude berichteten Stefanie Gebers und Jessica Klostermann über ihre eigenen Erfahrungen. Als Stefanie Gebers ihren Sohn in der 17. Schwangerschaftswoche verlor, bekam sie kaum Informationen. „Ich wusste nicht, dass ich ihn waschen und anziehen darf.“ Die Mutter findet es besonders wichtig, Erinnerungen an die kurze Zeit mit dem Baby zu schaffen. Die Mitglieder informieren über die Möglichkeiten und bieten auch Begleitung und Beratung für betroffene Eltern an. Mehr Infos unter www.sternenelternachim.de

„Es ist wichtig, dass wir uns austauschen, damit es gut für die Eltern in dieser Krisensituation laufen kann“, sagt Sina Mahlstedt. Wenn ein Anruf von Eltern aus Ganderkesee und Hude komme, sei es wichtig, dass die Hilfe schnell greifen könne. Dabei geht es nicht nur um die Trauer der Betroffenen, sondern auch um organisatorische Fragen. „Viele Eltern wissen nicht, was sie dürfen“, sagt Sina Mahlstedt. Ein wichtiges Thema ist das Abschiednehmen von ihrem Kind. Die Koordinatorin des Hospizkreises berichtet von Fotografen, die Sternenkinder besonders liebevoll verewigen. „Das sind Erinnerungen, die man nur dann festhalten kann.“

Auch die rechtlichen Vorgaben kennen betroffene Eltern nach Erfahrung von Sina Mahlstedt oft nicht. Sternenkinder würden häufig seitens der Kliniken in einer Gemeinschaftsbestattung beigesetzt, erläutert sie. Doch Eltern haben die Möglichkeit, ihr Kind auf einem regionalen Friedhof zu beerdigen. Auf dem Friedhof in Ganderkesee gebe es eigens ein Sternenkindergrab. Auch die Bestattungsunternehmen in Hude und Ganderkesee seien Ansprechpartner in Fragen zur Beisetzung. Obwohl bei einem Gewicht von unter 500 Gramm rechtlich nicht von einem Kind gesprochen wird, könne es beerdigt werden, erläutert Sina Mahlstedt. Das Grab auf einem Friedhof kann für Eltern und Geschwister zu einem wichtigen Ort der Erinnerung werden: „Die Kinder gehören zur Familie“, sagt die Koordinatorin. Oft schmerze der Verlust nach Jahren immer wieder.

Eltern haben auch die Möglichkeit, eine Personenstandsanzeige aufzugeben. Außerdem sei es möglich, dem Sternenkind einen Namen zu geben.

Laut Statistik erleidet jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens eine Fehlgeburt. Ist die Schwangerschaft bereits fortgeschritten, muss auch ein verstorbenes Kind auf dem normalen Weg entbunden werden. „Es ist die Geburt von einem Kind, doch die Eltern gehen leer nach Hause“, beschreibt Sina Mahlstedt die Situation. Sie weist darauf hin, dass betroffene Frauen Anspruch auf die Nachsorge durch eine Hebamme haben. Auch gebe es Rückbildungskurse für verwaiste Mütter.

Besonders wichtig ist den Mitarbeiterinnen des Hospizkreises, dass betroffene Eltern in der Klinik oder in einer Praxis erfahren, wo sie Hilfe bekommen. Der Hospizkreis hatte deshalb gynäkologische Praxen aus der Region zu einer Fortbildung eingeladen. Die Koordinatorinnen haben einen Brief erarbeitet, der Eltern ausgehändigt werden kann. „Uns geht es darum, die bestmögliche Unterstützung zu schaffen“, sagt die Hospizkreis-Koordinatorin.

Mehr Infos: www.hospizkreis-ganderkesee-hude.de