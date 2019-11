Ganderkesee Tiefgreifende Veränderungen in allen Bereichen des Lebens sind aus Sicht von Dr. Henning Austmann nötig, um die Folgen des Klimawandels abzuwenden. Der Professor der Hochschule Hannover erläuterte in einem gut besuchten Vortrag im Gymnasium, was einzelne Menschen und Dorfgemeinschaften tun können, um die begrenzten Ressourcen auf der Erde zu schonen.

Ganderkeseer will Treffen initiieren Ideenwerkstatt Dorfzukunft hieß das Projekt, mit dem Henning Austmann und seine Mitstreiter Veränderungen für das Zusammenleben auf den Weg brachten. Auch in Ganderkesee sollen Ideen gesammelt werden. Dr. Arne Renz hatte vor dem Eingang des Gymnasiums eine Jurte mit Lagerfeuer aufgebaut und schenkte Punsch aus. Der Ganderkeseer will Ratsmitglieder und Bürger zum Austausch über den Klimaschutz einladen. Im Anschluss soll ein Projekt geplant werden. „Ich freue mich, etwas in Gang zu setzen“, sagte Renz.

Der Wissenschaftler machte deutlich, dass es nicht ausreicht, „nachhaltiger“ zu werden. Nachhaltigkeit habe einen Absolutheitsanspruch: „Sie können nicht ein bisschen schwanger und auch nicht ein bisschen nachhaltig sein.“ Austmann entkräftete Aussagen, wonach es den Klimawandel schon immer gegeben habe. Mit Diagrammen veranschaulichte er, dass es in den vergangenen Jahrzehnten einen massiven Anstieg der Weltbevölkerung und des CO2-Ausstoßes gegeben habe. Zudem nannte er einen dramatischen Verlust an Artenvielfalt. „Die Klimakatastrophe ist nicht die einzige Herausforderung.“ Der Experte befürchtet einen Zusammenbruch der Ökosysteme, der zu Lebensmittelknappheit und militärischen Auseinandersetzungen führen werde.

Neue Technologien und wirtschaftliches Wachstum können die gravierenden Veränderungen nach Einschätzung des Professors für Betriebswirtschaftslehre nicht aufhalten. „Wenn alle auf der Welt so leben würden wie wir Deutschen, bräuchten wir drei Planeten.“ Doch es gebe nur eine Erde: „Dauerhaftes Wirtschaftswachstum auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen, das kann nicht klappen“, lautete seine Schlussfolgerung.

Wie ein „Ein-Planeten-Leben“ funktionieren kann, erfuhren die Zuhörer im zweiten Teil des Vortrags. Austmann plädierte für Veränderungen in allen Lebensbereichen. Diese setzen er und andere in einem Dorf im Landkreis Hameln-Pyrmont bereits um. Die Ernährung müsse regional, saisonal und fleischarm sein, sagte er und berichtete von einem Laden in seinem Wohnort. Dort gebe es Produkte von Landwirten aus dem Dorf.

Beim Thema Mobilität sieht Austmann die Lösung in einem kostenlosen ÖPNV und Car-Sharing. Auch die Vernichtung von Flächen durch immer neue Baugebiete möchte er stoppen: „100 Fußballfelder verschwinden jeden Tag fürs Bauen.“ Stattdessen sprach sich der Vater von drei Kindern für gemeinschaftliches Wohnen mehrerer Generationen in bestehenden Häusern aus.

Auch für die Arbeitswelt sieht er Veränderungen. Einkommen und Arbeitszeit sollten gesenkt werden. Wenn weniger konsumiert werde, würden auch die finanziellen Bedürfnisse sinken, meinte Austmann. „Shopping ist für mich der Kulminationspunkt des Wahnsinns.“ Weniger Dinge zu kaufen, reduziere Schäden in der Natur.

Die Nutzung regenerativer Energien und eine regionale Währung, die im Falle eines Euro-Zusammenbruchs Bestand hätte, gehören ebenfalls zum Konzept. Es brauche lokale Aktionen, um die globale Herausforderung zu bewältigen, so der Wissenschaftler. „Wir müssen unseren Lebensstil angucken. Das kann nur von unten initiiert werden.“