Ins Gästebuch der Gemeinde Ganderkesee trugen sich am Freitag elf Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrer aus den USA zusammen mit ihren deutschen Gastgebern ein: Die Jugendlichen aus der Westchester Academy und der Stratford Highschool in Houston/Texas sind seit dem 12. Juni in Ganderkeseer Familien untergebracht und nehmen am Unterricht im Gymnasium teil. Es handelt sich um einen Gegenbesuch, nachdem Ganderkeseer Gymnasiasten im Herbst 2018 in Houston zu Gast waren. Im Rathaus begrüßte die stellvertretende Bürgermeisterin Christel Zießler die jungen US-Amerikaner, die dann einen Film über Ganderkesee sahen. Am Freitag reisen sie ab.

Der Schüleraustausch findet seit 2006 regelmäßig alle zwei Jahre statt. Von deutscher Seite werden die Besuche von Claudia Quensel betreut – in Zusammenarbeit mit den amerikanischen Lehrern Stanley Stifflemire und Ashley Ritter. Entstanden war der Kontakt über den bereits verstorbenen Jürgen Schneider, einen ehemaligen Lehrer am Gymnasium Ganderkesee, und seinen deutschen Kollegen, den gebürtigen Ostfriesen Jürgen Müller, der an der Westchester Academy unterrichtet. Für Müller findet dieses Jahr der letzte Austausch statt.