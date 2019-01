Gemeinde Hatten /Bhutan Moderne Kommunikationsmittel sind auch im Königreich Bhutan durchaus verbreitet. Allerdings ist das Handynetz noch schlechter als in Deutschland. „Auf dem Land gibt es gar keine Verbindung“, sagt Khenpo P. Yeshi. Der 1. Vorsitzende des in Hatten ansässigen Fördervereins für das unabhängige Königreich Bhutan kennt aber auch den dringlichsten Wunsch der Menschen, die Patenschaften für insgesamt 44 Waisenkinder in seiner Heimat übernommen haben. Fotos und regelmäßige Post, die etwas darüber verraten, wie es den Kindern geht. „Das ist machbar, wir werden es schaffen“, lautet sein Versprechen.

Der 2012 gegründete Förderverein ist stolz darauf, dank seines 1. Vorsitzenden exzellente Kontakte nach Bhutan zu haben und besser als jede andere Organisation die Spenden- und Mitgliedsbeiträge in Hilfsprojekte vor Ort umsetzen zu können. Deshalb setzt der Verein alles daran, so transparent wie nur möglich zu arbeiten. Das heißt konkret: Khenpo P. Yeshi und andere Vorstandsmitglieder werden bei ihrem nächsten Aufenthalt in Bhutan auf eine Rundreise gehen und von jedem einzelnen der Patenkinder aktuelle Bilder und Berichte sammeln.

Nach Angaben des Vereins leben etwa 30 Prozent der Kinder, die unterstützt werden, in kleinen Dörfern abseits der Städte. Der Zustand der Straßen lässt nur eine äußerst niedrige Reisegeschwindigkeit zu: etwa 100 Kilometer in drei Tagen. Ein Mädchen besucht mittlerweile die 13. Schulklasse, ein Junge die 12., der große Rest geht in 6. bis 8. Klassen. Zurzeit sind Winterferien. Viele der Schüler versuchten jetzt, etwas Geld zu verdienen, so Khenpo P. Yeshi. Schulbeginn sei erst wieder am 10. Februar.

aktuelle Projekte 2019 soll die Schulküche im Dorf Chendebji renoviert werden. 65 Kinder erhalten hier regelmäßig Essen, häufig die einzige Mahlzeit des Tages. Für eine Studienreise laufen Gespräche. 46 Kinder aus Ost- und Süd-Bhutan erhalten die Chance, 14 Tage lang die Hauptstadt Thimphu kennenzulernen. Sie sollen so einen Eindruck erhalten, was es außer dem Leben in ihren Dörfern für Chancen gibt.

Nach seinen Angaben spielen die Zeugnisse eine mindestens so große Rolle für den weiteren Lebensweg wie in Deutschland. „Viele beten für gute Noten. Ich habe ihnen beim letzten Besuch geraten, lieber zu lernen“, verrät der buddhistische Lehrer.