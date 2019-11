Gemeinde Hatten Die Gemeinde Hatten will ihre sozialen Kriterien für die Vergabe der Kitaplätze für das kommende Jahr (Stichtag 1. August 2020) anpassen. Das sich dahinter verbergende Punktesystem kommt immer dann ins Spiel, wenn nicht für alle Kinder ein Platz zur Verfügung steht. Die neuen Kriterien sollen laut Verwaltung eine „bessere Differenzierung“ ermöglichen. Wichtiges Argument in der Diskussion auf der jüngsten Sitzung des Schul-, Bildungs- und Kulturausschusses war, dass die Kriterien von allen Kita-Leitungen und allen Kita-Trägern befürwortet werden.

Vorschulkinder erhalten auch nach dem neuen Wertungssystem grundsätzlich einen Kindergartenplatz, und Alleinerziehende werden bevorzugt behandelt. Je nach Alter des Kindes gibt es außerdem zwischen vier und einem Punkt; je nach Wochenstunden der Erwerbstätigkeit der Sorgeberechtigten werden bis zu drei weitere Punkte vergeben. Dabei werden nur die Arbeitszeiten des mit den geringeren Wochenarbeitsstunden Beschäftigten in die Wertung einbezogen. Alleinerziehende erhalten vergleichsweise mehr Punkte für dieselbe Stundenzahl.

Kinder, die bereits eine Krippe besuchen, wechseln automatisch in eine Kindergartengruppe. Bei Kindern, die bisher in der Tagespflege betreut wurden und in eine Kindertagesstätte wechseln sollen, hängt dies von der Gesamtpunktzahl ab. Das neue Konzept sieht die zusätzliche Vergabe von bis zu zwei Punkten für „besondere Lebensumstände“ vor. Diese Entscheidung soll von der Gemeindeverwaltung und Kita-Leitung getroffen werden.

In der Sitzung gab es Kritik an der Beschlussvorlage, die noch den Gemeinderat am 18. Dezember passieren muss. Der Automatismus eines Wechsels in eine Kita sollte auch für Kinder in Großtagespflegestellen gelten, meint Ilan Harde (FDP). Sein entsprechender Antrag scheiterte knapp mit vier Ja- zu sechs Nein-Stimmen bei einer Enthaltung.