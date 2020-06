Jugendprojekt In Gemeinde Hatten: Hilfe gesucht fürs „Digital durchstarten“

Jugend stärken

Das Modellprogramm „Jugend stärken im Quartier“ wird finanziert mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF). Es unterstützt junge Menschen dabei, sich in Schule, Ausbildung, Arbeit und Gesellschaft zu integrieren. Ziel ist, dass sie aktiviert und ihre Kompetenzen und Persönlichkeit gestärkt werden. In der ersten Förderphase von 2015 bis 2018 wurden Vorhaben in 178 Kommunen realisiert und bundesweit 57 000 junge Menschen erreicht.