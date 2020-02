Gemeinde Hatten /Oldenburg Ein Regenbogen spannt sich über blauem Wasser. In der Ferne zieht ein großes Schiff am Horizont entlang. Eine Giraffe, kleine Affen und ein Elefant schauen ihm nach. Es ist eine putzige Szene mit ernstem Hintergrund, die der unbekannte Maler an die Decke gebracht hat.

Die in der Gemeinde Hatten sitzende Püschel-Stiftung unterstützt die Betreuung besonders junger Patienten, die an Krebs erkrankt sind, schon seit vielen Jahren mit hohen Spenden. Mit der aktuellen Spende in Höhe von 5000 Euro soll in diesem Jahr die Deckengestaltung der Behandlungsräume in der Ambulanz der Kinderonkologie am Klinikum Oldenburg mitfinanziert werden. „In der Behandlung von Kindern mit Krebserkrankungen spielen schmerzhafte Eingriffe sicherlich eine wichtige, aber notwendige Rolle um eine Heilung zu erzielen, die in den meisten Fällen auch möglich ist“, betont Prof. Dr. Hermann Müller.

Decken sollen ablenken

„Wir haben eine Deckengestaltung des Behandlungszimmers auf unserer onkologischen Station realisiert, die die Kinder effektiv und wirksam ablenkt und somit die Schmerzempfindung reduziert“, so der Direktor der Klinik für Allgemeine Kinderheilkunde, Hämatologie und Onkologie in der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin. „Das möchten wir jetzt auch in unseren ambulanten Behandlungsräumen einrichten.“ Eine entsprechende Gestaltung sei schon in Planung so Müller, der auch den Verbund PädOnko Weser-Ems leitet.

„Es ist schon schlimm genug, dass Kinder überhaupt an Krebs erkranken. Sie sollten deshalb bei der Behandlung so wenig Schmerzen empfinden wie möglich“, so Reinhard Püschel bei Überreichen der Spende im Elisabeth-Kinderkrankenhaus. Liegen die Kinder in einem Behandlungszimmer und warten auf etwas, was durchaus schmerzhafte Empfindungen auslösen kann, so werden sie – sobald das Projekt verwirklicht ist – auf eine schön bemalte Zimmerdecke schauen und an etwas anderes denken. Seit Herbst 2019 lenken in einem Behandlungszimmer auf der onkologischen Station 262 phantasievolle Motive an der Decke die kleinen Patienten von den schmerzhaften Eingriffen ab.

Die Stiftung

Die Püschel Stiftung wurde 2001 von Reinhard Püschel in Hatten gegründet. Stiftungszweck ist die Unterstützung krebskranker Kinder in der Stadt Oldenburg und im Landkreis Oldenburg, insbesondere durch die Anschaffung für die Therapie erforderlichen Geräte, Bezahlung von Heil- und Pflegemaßnahmen im weitesten Sinne sowie das Einrichten und den Ausbau von Räumlichkeiten.