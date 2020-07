Wettbewerb Für Schüler In Niedersachsen Und Sachsen-Anhalt: Trio mit Texten über Fußball sehr erfolgreich

Gemeinde Hatten Aller guten Dinge sind drei. Die Klasse 7e der Graf-Anton-Günther-Schule (GAG) hat unter Corona-Bedingungen an einem Schreibwettbewerb teilgenommen und ist dabei auch noch erfolgreich gewesen. Die Veranstalter, der VfL Wolfsburg und der Dudenverlag, haben jetzt die Gewinner bekanntgegeben.

Alles über Fußball

Der Schul-Schreibwettbewerb, den der VfL Wolfsburg zusammen mit dem Bildungspartner Dudenverlag seit 2016 in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ausrichtet, animierte die Klasse 7e unter der Leitung von Deutschlehrerin Carina Eilts dazu, diverse Texte rund um das Thema Fußball zu verfassen. So entstanden mehrere Kurzgeschichten über besondere Fußballereignisse, Berichte über Stadionbesuche, Fußballkommentare, Gedichte und „interessante Kreativtexte“, so die Lehrerin.

Der Wettbewerb ist unter den Schulen populär. In diesem Jahr nahmen nach Angaben der Ausrichter 1278 Schüler von 102 Schulen aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt teil.

Bereits im vergangenen Jahr konnte die Klasse 7e einen dritten Platz in der Kategorie „Kommentar“ belegen. 2020 schnitt sie jetzt noch erfolgreicher ab: Gleich drei Schüler bzw. Schülerinnen erzielten in der Altersgruppe 7. bis 9. Klasse einen dritten Platz. In der Kategorie „Gedicht“ schaffte Jette Hermes mit ihrem „Fußball der Tiere“ diesen Erfolg.

Urkunden unterwegs

Ihre Mitschülerin Leonie Jakob entschied sich für eine „Kurzgeschichte“. Ihr Text „1925 – Der Fußball“ fand ebenfalls das Gefallen der Jury. In der Kategorie „Bericht“ überzeugte Hannes Nemitz mit seiner Arbeit über das Verhältnis „FC Bayern München vs. RB Leipzig“.

Die Gewinner werden gerahmte Urkunden vom VfL Wolfsburg erhalten. Außerdem ist ein kleines Überraschungspaket auf dem Weg zum Landkreisgymnasium. Da in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie keine Prämierungsfeier in der Wolfsburger Volkswagen-Arena stattfinden kann, ist eine Internetseite eingerichtet worden, auf der die Gewinnertexte einzusehen sind.

Wie Lehrerin Carina Eilts mitteilt, haben Leonie Jakob und Hannes Nemitz ihre Beiträge außerdem als Hörtext aufgenommen.

Mehr Infos unter https://www.vfl-wolfsburg.de/der-vfl/soziales/bildung/schul-schreibwettbewerb/gewinner-2020