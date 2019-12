Großenkneten Die Plätze in den Kindertagesstätten in der Gemeinde Großenkneten sollen möglichst frühzeitig vergeben werden. Die Eltern, deren Kinder im Kindergartenjahr 2020/2021 eine Kita (hierzu gehört auch die Nachmittagsbetreuung für Grundschüler) besuchen sollen und noch nicht angemeldet wurden, werden gebeten, sich bis 31. Januar in den Einrichtungen zu melden.

Krippenplätze für Kinder zwischen eins und drei Jahren stehen in der Evangelischen Kindertagesstätte Hans-Roth Ahlhorn, in der Evangelischen Kindertagesstätte Am Lemsen Ahlhorn, im Evangelischen Kindergarten Huntlosen, im Naturkindergarten Huntlosen sowie in der Evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah Sage zur Verfügung.

Kindergartenplätze (für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahre) werden angeboten in der Evangelischen Hans-Roth-Kindertagesstätte Ahlhorn, in der Evangelischen Kindertagesstätte Am Lemsen Ahlhorn, im Katholischen Kindergarten Herz-Jesu Ahlhorn, im Ev. Kindergarten Regenbogenland Großenkneten, im Ev. Kindergarten Huntlosen, im Naturkindergarten Huntlosen e.V. sowie in der Ev. Kindertagesstätte Arche Noah Sage.

Eine nachschulische Betreuung für Grundschulkinder (sechs bis 14 Jahre) besteht in der Hortgruppe an der Grundschule Ahlhorn, im Naturkindergarten Huntlosen e.V. sowie in der Großtagespflegestelle an der Grundschule Huntlosen.

Für Kinder mit besonderem Förder- und Betreuungsbedarf (Integrationskinder) werden ebenfalls Angebote vorgehalten: in der Ev. Hans-Roth-Kindertagesstätte Ahlhorn, im Kath. Kindergarten Herz-Jesu Ahlhorn, im Ev. Kindergarten Großenkneten und im Ev. Kindergarten Huntlosen.

Die Anmeldungen erfolgen nach vorheriger Terminabsprache direkt in den jeweiligen Einrichtungen. Die Kitas sind in den Weihnachtsferien zwischen 23. Dezember und 6. Januar geschlossen.