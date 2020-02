Großenkneten In Ahlhorn gibt es schon lange den Hort an der Grundschule, in Huntlosen inzwischen seit zwei Jahren die Großtagespflegestelle, ebenfalls an der Grundschule. Nur Großenkneten bildete bisher einen weißen Fleck bei der nachschulischen Betreuung für Grundschulkinder. Das wird sich zum Schuljahresbeginn 2020/21 ändern. Einstimmig hat der Jugend-, Ordnungs- und Sozialausschuss jetzt empfohlen, an den Schultagen zwischen 13 und 14.30/16 Uhr eine Betreuung einzurichten. Dafür sollen im Nachtragsetat rund 40 000 für Personal plus Ausstattung des Betreuungsraums und Spiel- und Beschäftigungsmaterial eingestellt werden.

Dass in Großenkneten bei der nachschulischen Betreuung nichts passiert war, lag auch an der fehlenden Nachfrage. Eine Umfrage 2018 auf Anregung aus der Elternschaft hatte zunächst keine ausreichende Anmeldezahlen ergeben. Im Frühjahr 2019 folgte der nächste Hinweis. Zudem blieb die FDP-Fraktion besonders an dem Thema dran, wie Bürgermeister Thorsten Schmidtke erwähnte.

Bedarf ermittelt

Bei einer Umfrage im Herbst 2019 wurde für 22 Kinder ein Betreuungsbedarf gemeldet. Das bestätigte sich laut Verwaltung bei einer Informationsveranstaltung für interessierte Eltern Ende Januar, wobei die Verteilung über die fünf Tage völlig unterschiedlich ist. Sie reicht von sechs bis 14 Kindern an einem Tag. Die Gemeinde regiert darauf mit einem freien Modell als freiwilligem Angebot. „Das passt zu Großenkneten“, erläuterte Amtsleiterin Frauke Asche auf Nachfrage von Carsten Grallert (Kommunale Alternative).

In Kneten seien die Wünsche der Eltern sehr individuell. „Ein flexibles Angebot, bei dem sowohl die Betreuungszeiten als auch die Tage – relativ – individuell vereinbart werden können, ist daher sinnvoll“, so die Verwaltung. Bei einer Hortlösung (und damit Kindertagesstätte) wäre der rechtliche Rahmen wesentlich enger, bei einer Großtagespflege gebe es nur zehn Plätze, was an einigen Tagen zu wenig in Großenkneten wäre. Das für Kneten geplante freie Modell wird seit einigen Jahren in der Gemeinde Hatten erfolgreich angeboten.

Für die nachschulische Betreuung steht an der Grundschule Großenkneten ein geeigneter freier Raum zur Verfügung, ebenso kann die vorhandene Küche für die Einnahme des Mittagessens genutzt werden. Die Schulleitung befürwortet das Angebot.

Die Eltern können wählen zwischen der Betreuungszeit 13 bis 14.30 oder 13 bis 16 Uhr. Danach sind auch die monatlichen Elternbeiträge gestaffelt. Für die 90-minütige Betreuungszeit betragen sie bei zwei Tagen 40 Euro im Monat, bei drei Tagen 60 Euro, bei vier Tagen 80 Euro und bei fünf Tagen 100 Euro. Bei der dreistündigen Betreuungszeit kommen jeweils 60 Prozent dazu (von 64 Euro bis maximal 160 Euro im Monat). Dazu ist jeweils die Mittagsverpflegung anteilig zu zahlen.

Einhellige Zustimmung

Im Ausschuss stieß das Konzept auf einmütige Zustimmung. Kerstin Johannes (SPD) fand, dass die dritte nachschulische Betreuung „von einer richtig familienfreundlichen Gemeinde zeugt“. Ralf Martens (CDU) meinte: „Bedarf erkannt, Bedarf gedeckt. Dank an alle Beteiligten.“ Imke Haake erinnerte für die FDP daran, dass ihre Fraktion den Prozess seit Dezember 2018 begleitet habe. „Es ist angebracht, diese Lücke in der Gemeinde zu schließen“, freute sie sich über den Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.