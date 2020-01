Großenkneten /Sage In der Adventszeit 2009 haben sich 55 Frauen aus der Gemeinde Großenkneten selber eine frühzeitige Bescherung gemacht: Sie hoben das Frauen-Netzwerk Großenkneten aus der Taufe. Neben den „klassischen“ Landfrauenvereinen entstand damals ein neues Angebot, das sich insbesondere an den Bedürfnissen der jüngeren Landfrauen orientierte. Aktiver Austausch im Hinblick auf Gesundheit, Ernährung, Garten, Familie, Kreativität und sonstige Weiterbildung: Das war und ist der Anspruch des Netzwerkes. Zum zehnjährigen Bestehen steht am Freitag, 7. Februar, 19 Uhr, eine große Jubiläumsfeier im Landhaus Otte in Sage an. Dazu hat der Verein Beate Recker als Referentin gewonnen. Sie spricht zum Thema „Konflikte sind Gewitter, kein Dauerregen“.

Den Geburtstag des Frauen-Netzwerks wertet der Vorstand als zehn Jahre „interessante Veranstaltungen mit tollen Begegnungen, verbunden mit viel Spaß und Freude, Begeisterung und Bereicherung“. Das soll mit Mitgliedern, Wegbegleitern und Interessierten am 7. Februar gefeiert werden. 25 Euro kostet der Abend einschließlich Essen und Getränke. Anmeldungen erfolgen unter Telefon 0178/6925518 oder per E-Mail unter frauennetzwerk-grossenkneten.de.

Aktuell wird der Verein von einem Vorstandsteam geleitet. Elke Coorßen aus Großenkneten, Kerstin Deye aus Haschenbrok, Anke Hesselmann aus Bakenhus und Monika Rowold aus Döhlen gehören ihm gleichberechtigt an. Dazu kommen Birte Oltmann aus Großenkneten als Schriftführerin und Christina Klatte aus Sage als Kassenführerin.

Für die Jubiläumsfeier hat der Verein Beate Recker engagiert. Sie gilt als inspirierende und leidenschaftliche Erfolgstrainerin. In ihren lebendigen Vorträgen will sie Frauen und Männer „durch einzigartige Tipps und effektive Strategien“ begeistern. Sie ist Tanz- und Ausdruckstherapeutin mit Studium der Humanistischen Psychologie. Seit 15 Jahren wirkt sie als Geschäftsführerin von Recker-Training, als Coach und Trainerin für verschiedene Bildungsinstitute und in der freien Wirtschaft.

Für knackige Sprüche und klare Aussagen ist sie stets zu haben. Schon die Formulierung des Vortragsthemas „Konflikte sind Gewitter, kein Dauerregen“ zeugt von Schlagfertigkeit. „Wer nicht vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!“ schreibt sie auf ihrer Homepage. Eine ihrer Vortragsthemen lautet: „Was hat der Maserati mit den Landfrauen gemeinsam?“

Recker verspricht, ihr Publikum mit viel Engagement, Feingefühl und Know-how in den Bann zu ziehen und oftmals ungeahnte Stärken bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hervorrufen zu können. Besprechungen ihrer Auftritte attestieren ihr einen mitreißenden Vortragsstil, bei dem die Unterhaltung groß ist, aber auch ernste Töne nicht vergessen werden.