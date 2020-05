Sommer: Ferienpass: Vorbereitungen laufen weiter

Großenkneten Am 16. Juli beginnen die Sommerferien in Niedersachsen. Das ist in der Gemeinde Großenkneten stets der Startpunkt der großen Ferienpassaktion mit einem großen Katalog an Angeboten, Aktionen und Ausflügen. Das sollte auch in diesem Jahr so sein wie immer, doch die Corona-Pandemie sorgt auch hier aktuell für viel Ungewissheit. Darauf weist die Gemeinde in einer Pressemitteilung hin.

„Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten hängt die Durchführung des Ferienpasses 2020 im Sommer in der Gemeinde von den weiteren Entwicklungen und Vorgaben rund um das Coronavirus ab“, teilte Bürgermeister Thorsten Schmidtke jetzt mit.

Eine erste Folge der Corona-Pandemie: Die Verteilung des Ferienpass-Informationsheftes erfolgt dieses Jahr nicht wie gewohnt nach den Osterferien. Das heißt aber keineswegs, dass der Ferienpass ausfallen wird. Vielmehr laufen die Planungen weiter. Daher setzt das Team der Gemeindejugendpflege in Zusammenarbeit mit den beteiligten Vereinen die Vorbereitungen fort. Damit soll sicher gestellt werden, gegebenenfalls auch kurzfristig abwechslungsreiche Angebote anbieten zu können. Dabei gilt die Regel, dass die Aktionen auch in Corona-Zeiten als unbedenklich eingestuft werden können.

Die Gemeinde kündigt eine umgehende Mitteilung an, sobald konkrete Informationen zur Umsetzung der Maßnahmen und zur Ausgabe des Informationsheftes vorliegen.

Aktuell sind die drei Jugendzentren der Gemeinde allesamt wegen der Corona-Krise geschlossen. Wann und unter welchen Auflagen sie wieder geöffnet werden, ist offen.