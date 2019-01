Harpstedt Wer wissen will, wo in Harpstedt die Ecke „Cool, Chaos, Katastrophen“ zu finden ist, der sollte Kinder fragen. Grundschüler zum Beispiel. Denn unter denen, so sagt Elke Lischkowitz, sei diese Ecke in der Samtgemeindebücherei bekannt und ausgesprochen beliebt: Hier stehen die Bücher, „die fast immer unterwegs sind“. Welche das sind, schilderte die Büchereileiterin bei der Vorstellung neuer Trends in ihrem Hause.

Zunächst zu den Zahlen: 2002 Personen hatten 2018 einen Leseausweis für die Samtgemeindebücherei, etwa 800 davon gelten als Stammkunden. Sie können vor Ort wählen unter etwa 11 500 Medien. Die Zahl der Entleihen stieg nach 34 629 im Jahr 2017 auf 37 482 in 2018 (jeweils ohne eBooks). Im Schnitt war damit jedes Medium 3,25-mal ausgeliehen worden.

Der größte Anteil des „Umsatzes“, nämlich 31 316 Ausleihen, entfiel auf die Printmedien. Und unter denen wiederum liegen die Kinder- und Jugendbücher (15 809) klar vorn, vor der Belletristik (7423) und der Sachliteratur (5446). Das wundert die Büchereileiterin und ihre Mitarbeiterin Hilke Harms nicht: „Etwa 70 Prozent“ der Gäste seien Kinder.

Kinder ans Lesen heranzuführen, das sieht Lischkowitz als einen Schwerpunkt der Arbeit in Harpstedt. Eng wird mit der Grundschule zusammengearbeitet, des Öfteren schauen deren Klassen vorbei. Dazu kommen die Aktion Leo Lesepilot für Erst- und Zweitklässler oder auch Vorleseveranstaltungen durch Hilke Harms an jedem ersten Dienstag im Monat um 15.30 Uhr. „Das lieben die Kinder.“

Die etwas älteren Grundschüler finden Lesestoff in der Ecke „Cool, Chaos, Katastrophen“. Bei den Jungen seien zurzeit die Lego Ninjago-Bücher der Hit, auch Lego Star Wars-Bücher und Gregs Tagebücher, schilderte Lischkowitz ihre Beobachtungen. Mädchen hingegen seien bei den Lotta-Leben-, den Haferhorde- oder den Ostwind-Büchern zu finden.

Allerdings: Mit dem Ende der Grundschulzeit „kommt meistens erst mal Stillstand“. Es sei wohl für viele uncool, mit der eigenen Oberschulklasse in eine Bücherei zu gehen. Und: In diesem Alter gewinne das Handy für die Kinder an Stellenwert.

Bei den erwachsenen Kunden stünden dann Krimis und Familiensagas hoch im Kurs, auch Bücher von Nicci French.

Eher verhalten hat sich die Nachfrage nach eBooks entwickelt, seit Mai 2017 in Harpstedt möglich. 2548 Ausleihen wurden 2018 verzeichnet. Ähnlich sei die Nachfrage in anderen Büchereien, weiß Elke Lischkowitz. Von einer Verdrängung der Printmedien könne aktuell keine Rede sein.