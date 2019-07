Harpstedt Auch ein bisschen Wehmut war zu spüren, als es jetzt in der Grundschule Harpstedt/Dünsen galt, Abschied zu nehmen. Mit einer teils märchenhaften Feier, mit Akrobatik und Musik sagten die Viertklässler „tschüss“, bevor sie nach den Sommerferien zu weiterführenden Schulen wechseln. „Abschied nehmen“ hieß es aber auch von einem Stück Schulgeschichte: Die letzte Dünsener Klasse, die „Dü4“, verlässt die Grundschule – womit formal auch die letzte Dorfschule der Samtgemeinde Harpstedt schließt.

„In Colnrade gibt es nun seit fast 50 Jahren keine Grundschule mehr, daher musste/durfte ich schon in der 1980ern zur Grundschule Harpstedt gehen“, erinnerte sich Woldemar Schilberg, Konrektor der Grundschule Harpstedt/Dünsen und zugleich kommissarischer Leiter der Grundschule Dünsen, an die eigene Kindheit. In seiner Abschlussrede widmete er sich der Geschichte der Grundschule Dünsen, deren Schulgebäude heute eine Krippe beherbergt – und natürlich den Kindern aus Dünsen.

„Nach einem harten Kampf für die Erhaltung des Standorts Dünsen, der aber zuletzt durch die geringen Schülerzahlen nicht zu gewinnen war“, seien die letzte Jahrgänge der Grundschule Dünsen im August 2016 nach Harpstedt gezogen. Schilberg: „Und nun sitzen hier die letzten sieben Schülerinnen und Schüler und schreiben Geschichte.“

Für das Schulleben in Harpstedt sei die Verstärkung aus der Nachbargemeinde 2016 allemal eine Bereicherung gewesen. „Die Dünsener Kinder haben viel Gutes nach Harpstedt gebracht, nicht nur Material und Spielzeug, sondern auch Ideen, die Unterrichtsform der Eingangsstufe, aktive Streitschlichter und Schulsanitäter, gute Sportler und vor allem nette Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen.“ Die Kinder hätten sich sofort gut integriert. „Manchmal klappte es so gut, dass Briefe nur an die ,Eltern der GS Harpstedt’ adressiert waren und die Dünsener sich fragten, ob sie denn auch gemeint seien. Das wart ihr natürlich immer.“

Schilberg wandte sich schließlich an die Dünsener Kinder in den Klassen 1 bis 3. Sie „kennen nur den jetzigen Zustand mit dem Dünsener Klassenraum“. Alle Dünsener, die künftig eingeschult werden, „werden nur die Grundschule Harpstedt kennen“.

Die Viertklässler aus der Dü4 um Klassenlehrerin Stephanie Ihmels verabschiedeten sich unter anderem mit einem Bild, auf dem sie beschrieben, wofür das „D“ von Dünsen stehe. Unter anderem stehe es für das „Dorf, aus dem wir alle kommen“. Und für „Danke dafür, dass wir hier so gut aufgenommen wurden“.