Harpstedt Von der Thüle-Tour bis Taekwondo, vom Siebdruck bis zur Selbstverteidigung reicht die Bandbreite: 17 Angebote hält Harpstedts Jugendpflege im laufenden Osterferienspaß-Programm bereit. Die ersten sind längst ausgebucht, zwei Aktionen wurden (wegen mangelnder Resonanz) abgesagt.

Am 2. März war der Flyer mit den Angeboten an den Harpstedter Schulen verteilt worden. Wenngleich die Anmeldefrist (15. März) mittlerweile verstrichen ist, kann, soweit noch Plätze frei sind, auch weiterhin gebucht werden (Telefon 04244/2513, montags bis freitags, 11 bis 18 Uhr).

Die Zahl der Teilnehmer sei – allen demografischen Entwicklungen zum Trotz – stabil, sagte Jugendpflegerin Annelen Voß. Etwa 600 Kinder und Jugendliche im Jahr würden die Ferienspaß-Angebote nutzen, die Zahl der Buchungen liege zwischen 800 und 1000.

Beim Erstellen des Programms stehe ein Ziel obenan: „Spaß haben“. Und das solle möglichst nicht zu viel kosten. Wie beides zusammen funktioniert, wurde am Dienstag beim „Osterbasteln“ deutlich: Das benötigte Moos und die Baumrinde „hab’ ich gesammelt“, berichtete die Jugendpflegerin. Eine größere Partie Weckgläser („für Windlichter oder Blumenarrangements“) sei gespendet worden. So reichte für weitere benötigte Materialien ein kleiner Einkaufszettel – und der Teilnehmerbeitrag konnte auf 3 Euro begrenzt werden.

In das Osterferienprogramm hat die Jugendpflege auch zwei Fahrten eingebaut. Die eine führt am 26. März zum Heidepark Soltau, die andere am 27. März zum Tier- und Freizeitpark Thüle. Bislang haben sich je 35 junge Teilnehmer angemeldet, so dass noch Platz im Bus ist. Bei allen Angeboten sei es auch ein Ziel, die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern, sagte Jugendpfleger Markus Pieper.