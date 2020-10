Freizeit: Für Ferienaktionen anmelden

Harpstedt Für die Herbstferien hat die Harpstedter Jugendpflege wieder ein Programm mit Ferienspaß-Aktionen für Kinder und Jugendliche zwischen vier und 16 Jahren zusammengestellt. „Trotz oder gerade wegen der immer noch anhaltenden aktuellen Misere mit der Pandemie“, schreiben die Jugendpfleger Annelen Voß und Markus Pieper in einer Mitteilung.

Buntes Programm

Bereits in den Sommerferien habe man mit einem Ferienspaß unter Coronabedingungen gute Erfahrungen gemacht und wolle nun wieder ein Programm anbieten, das diesen Namen verdiene – wieder mit angepasster Version.

Zusammengekommen ist ein Programm mit sportlichen und kreativen Angeboten. Eine Nachtwanderung soll es ebenso geben wie Herbstbasteln oder Badminton.

Anmeldungen sind von Montag bis Freitag, 11 bis 16 Uhr, telefonisch unter Telefon 0 42 44/25 13 möglich. Um den Platz zu sichern, muss die Aktion dann bei der Jugendpflege (Schulstraße 25, montags bis freitags, 12 bis 15 Uhr) bezahlt werden. Auch der Jugendtreff „JuH“ ist während der Herbstferien geöffnet – von 12 bis 18 Uhr.

Sportlich und kreativ

• Einen Tennis-Schnupperkurs gibt es am Montag, 12. Oktober. Sechs- bis Zehnjährige können sich anmelden. • Für Montag, 12. Oktober, und Donnerstag, 15. Oktober, können sich Kinder ab sieben Jahren zum Kegeln anmelden. • Tolle Preise gibt es für Kinder ab zehn bei einem Air-Hockey-Turnier am Dienstag, 13. Oktober, zu gewinnen. • Herbstbasteln für Kinder ab sieben Jahren bietet die Jugendpflege am Dienstag, 13. Oktober, und am Mittwoch, 14. Oktober, an. • Inline skaten können Anfänger und Fortgeschrittene ab acht Jahren am Mittwoch, 14. Oktober. Ebenfalls für Kinder ab acht wird am selben Tag Skate- und Longboard-Fahren angeboten. • Das Strategie-Computerspiel „Age of Empires 2“ können 10- bis 13-Jährige am Donnerstag, 15. Oktober, kennenlernen. Für Jugendliche zwischen zwölf und 16 gibt es das Angebot am Freitag, 16. Oktober. • Badminton steht am Dienstag, 20. Oktober, für Kinder und Jugendliche von acht bis 16 auf dem Programm. • Selbstverteidigung gibt es für Kinder ab sechs Jahren. Jungen üben am Dienstag, 20. Oktober, Mädchen am Mittwoch, 21. Oktober. • Ein Angebot unter dem Titel „Versorgen und umsorgt sein“ bietet die Kinderkirche Harpstedt am Samstag, 24. Oktober, an. Kinder von vier bis zwölf Jahren können teilnehmen. • Eine Nachtwanderung für Kinder bis 12 Jahre findet am Freitag, 13. November, in Colnrade statt. • Alle Angebote und weitere Informationen unter