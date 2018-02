Harpstedt In den Klassenraum zieht minus 2 Grad kalte Luft hinein. Kein Schüler ist hier am Donnerstag weit und breit zu sehen. Kein Wunder: Handwerker haben in dieser Woche die Fenster rausgerissen. Es sollen neue her.

Seit Dezember laufen Bauarbeiten an der Grundschule Harpstedt. Das teilte Klaus Viehmeier vom Bauamt der Samtgemeinde Harpstedt mit. An der Südseite des Gebäudes werden die Fenster ausgetauscht. Insgesamt acht Klassenräume sollen saniert werden. Dazu kommt ein Sonnenschutz, den es vorher nicht gab. Im gleichen Zuge soll eine neue Fassade gemauert werden, um die Dämmung zu verbessern. Die Kosten schätzt er auf 350 000 Euro. „Noch liegen wir in der Planung“, sagt Viehmeier und hofft, dass das auch so bleibt.

In einem ersten Bauabschnitt im Dezember seien die Handwerker mit den Abbrucharbeiten gestartet, um eine neue Dämmung zu verlegen und die Wände wieder hochzumauern, so Viehmeier.

Vor etwa drei Wochen habe man dann mit dem Austausch der Fenster loslegen können. In dieser Woche waren Björn Oster und Daniel Zimmermann von dem Metallbauunternehmen Oster dabei, 14 Fenster zu demontieren. „Die neuen bauen wir dann direkt ein und es kommt noch ein Sonnenschutz dazu, sogenannte Raffstore“, erklärt Zimmermann, während er den Fensterrahmen in die Wand drückt und die Bohrmaschine aufheult.

Vorgehen würde man wie folgt, so Viehmeier: Immer zwei Klassenräume und die dazugehörigen Gruppenräume würden leergeräumt, um die Bauarbeiten zu erledigen. Der Unterricht finde aber weiterhin statt. Bricht da nicht völliges Chaos aus?

Anstrengend sei es schon, aber „der Schulalltag ist gesichert“, sagt Woldemar Schilberg, stellvertretender Schulleiter der Grundschule. „Wir sind sehr froh darüber, dass wir Möglichkeiten haben, in andere Räume auszuweichen.“ Es sei an der Zeit gewesen, diese Arbeiten jetzt in Angriff zu nehmen, so Schilberg weiter. „Das ist eine alte Schule, wo viel gemacht werden muss. Aber es geht voran. Der Dialog mit der Samtgemeinde funktioniert sehr gut.“

Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme soll an der Nordseite des Gebäudes eine Fluchttreppe für etwa 60 000 Euro gebaut werden, fügt Viehmeier hinzu. Bis Ende März sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, wenn weiterhin alles nach Plan läuft. „Die letzten Arbeiten sollen dann in den Osterferien durchgezogen werden.“