Kinder jetzt       in Kitas anmelden

Harpstedt In dieser zweiten Woche des Jahres 2019 werden in der Samtgemeinde Harpstedt die Anmeldungen in den kommunalen Kitas entgegengenommen. Darauf macht die Samtgemeindeverwaltung aufmerksam. Alle Mädchen und Jungen, die ab Sommer 2019 (Kindergartenjahr 2019/20) einen der kommunalen Kindergärten in Beckeln, Colnrade, Groß Ippener und Kirchseelte oder eine Kindergarten- beziehungsweise Krippengruppe der Kitas Waldburg, Zwergnase (beides Harpstedt) und Dünsen besuchen sollen, sind bis Freitag, 11. Januar, in der jeweiligen Einrichtung anzumelden. Die erforderlichen Formulare sind dort erhältlich. „Es sind auch die Kinder neu anzumelden, die im laufenden Kindergartenjahr bereits eine der genannten Kitas besuchen“, so ein Hinweis aus dem Amtshof. Bei weiteren Fragen zur Anmeldung steht die Samtgemeindeverwaltung unter Telefon 04244/8223 für Auskünfte zur Verfügung.