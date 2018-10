Harpstedt Markus Pieper, Jugendpfleger in Harpstedt, erkannte sofort, was neu war: die Shisha. Einmal im Jahr kommt Maria Rüschendorf von der Fachstelle Sucht im Landkreis Oldenburg mit einem Koffer an die Oberschule Harpstedt. Doch eine Wasserpfeife hatte sie am Montagvormittag zum ersten Mal dabei. Was zeigte: Das Suchtverhalten bei jungen Menschen verändert sich – und dem entsprechend auch die Präventionsarbeit.

Weniger raucher – trotz E-Zigaretten Gesunken ist nach einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung der Anteil derer unter den zwölf bis 17 Jahre alten Jugendlichen, die schon „einmal“ Alkohol getrunken haben. 2001 waren dies 88 Prozent, 2016 64,5 Prozent. Bei dieser Altersgruppe hatten 2016 54,8 Prozent in den letzten zwölf Monaten und 35,4 Prozent in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken. Regelmäßig, also mindestens einmal pro Woche, trinken 10,6 Prozent dieser Altersgruppe. Die Raucherquote (normale Zigaretten) bei den Zwölf- bis 17-Jährigen ist von 27,5 Prozent im Jahr 2001 auf 7,4 Prozent im Jahr 2016 gesunken. Elf Prozent hatten 2016 schon einmal E-Zigaretten ausprobiert.

„Klarsicht“ nennt sich der Mitmach-Parcours, den Rüschendorf alljährlich für die 8. Klassen in der Oberschule aufbaut. Was sie dafür braucht, befindet sich in dem besagten Koffer: Standzylinder zum Beispiel, goldene Glaskugeln, bedruckte kleine Teppiche, Rauschbrillen. Von der Schule benötigt sie sechs Helfer – meist sind das Lehrer, in Harpstedt machten auch Markus Pieper und Schulsozialarbeiterin Lena Fösten-Kramer mit.

Bevor die Achtklässler in kleinen Gruppen die Stationen des Parcours ansteuern, haben sie am „Checkpoint“ durch das Einwerfen der kleinen Kugeln in Standzylinder eine Frage zu beantworten: „Gehört es für Dich zum Erwachsensein dazu, Alkohol zu trinken?“ „Ja“, meinten am Montag acht Schüler der 8b, „Nein“ sagten vier, „Weiß nicht“ zwölf.

Die dann folgenden einzelnen Stationen, so erklärte es Maria Rüschendorf, seien interaktiv aufgebaut. Da gilt es zum Beispiel bei „Werbung“, selbst ein Konzept zu entwickeln: Wem soll was verkauft werden, welche Stimmungen, welche Gefühle könnten dabei angesprochen werden?

An den Stationen „Tabak“ oder „Alkohol“ werden mit Quizfragen oder Diskussionen Informationen transportiert. „Der Renner“ sei die Station „Rauschbrille“, weiß Rüschendorf: Da werde die Erfahrung vermittelt, mal „wie besoffen einen Parcours zu durchlaufen“.

An der Harpstedter Oberschule, so sagte 8b-Klassenlehrerin Diana von Harten, sei die Zahl der beim Rauchen erwischten Schüler nach ihrem ganz subjektiven Eindruck etwas zurückgegangen. Der Grund liege wohl beim gewandelten Image: „Es ist uncool zu rauchen.“ Alkohol hingegen sei bei Schülern ein Thema, „wenn Feste sind“.

Diese Schilderungen entsprechen den Erfahrungen von Maria Rüschendorf. „Seit vielen Jahren“ steige das Gesundheitsbewusstsein. Das bremse den Spaß am Rauchen – auch bei Schülern. Was den Alkoholmissbrauch angeht, gehe bei Jugendlichen das extreme Rauschtrinken zurück, die Zahl der Fälle sei „aber immer noch zu hoch“. Generell gelte: „Auf dem Land wird mehr getrunken als in der Stadt.“ Das hänge zusammen mit Festen der Brauchtumspflege und auch einer „Trinkkultur“.