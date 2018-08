Harpstedt Wenn dieser Tage die ersten Veranstaltungen im Herbstsemester 2018 der regioVHS anlaufen, dann stehen auch in der Samtgemeinde Harpstedt vielerlei Angebote zur Wahl. „46 Stück“, wie Angela Würdemann weiß, die in Harpstedt die Ansprechpartnerin in Sachen Weiterbildung ist. Insgesamt 160 Interessenten haben sich dafür bislang angemeldet.

Wo die „Filiale Harpstedt“ einen Schwerpunkt setzt, springt beim Blick auf die Liste der Angebote sofort ins Auge: Kochen. Dafür biete die Küche der Oberschule sehr gute Voraussetzungen, schwärmt Würdemann. Auch aus dem Umland kämen Teilnehmer, erzählt sie und erinnert sich an das vegane Kochen im vergangenen Jahr: „Da waren null Harpstedter dabei.“

„Gesetzt“ sind im Bereich Kochen die Thermomix-Kurse mit Hilke Harms. Drei Stück gibt es diesmal, mit jeweils zwölf Plätzen. Allerdings sind nur noch zwei Plätze zu vergeben (am 16. Oktober).

Als Dozentin neu dabei ist Michaela Wilmschen. Die gebürtige Österreicherin will mit ihren Teilnehmern wie in der Alpenrepublik backen und brutzeln. Ein „herbstliches Menü“ kommt auf den Tisch (20. Oktober), Leckeres aus der „Weihnachtsbäckerei“ (24. November) – und natürlich der Klassiker: „Das Wiener Schnitzel“ (22. September).

Neu im Programm sind auch die Kochideen aus 1001 Nacht. „Wo bitte geht es zum Orient?“ hat Dozentin Ulrike Conze ihre drei Kursangebote überschrieben (7. September, 19. Oktober und 25. November).

Neue Angebote gibt es in Harpstedt auch in anderen Weiterbildungsbereichen: Zum Beispiel „Freies Gestalten mit Ton“ (20. Oktober und 1. Dezember). Dozentin Heike Agresti wolle damit Eltern mit ihren Kindern ansprechen, weiß Würdemann. Für Kinder ab acht Jahren ist der Kursus „Zauberstäbe und Co.“ gedacht, in dem das Schnitzen von Holz gelernt wird (13. September).

Eher mager ist bislang die Resonanz auf einzelne Angebote im Vormittagsbereich – wie Zeichnen und Kalligraphie. Ganz anders ist das bei manch einem Kursus aus dem Bereich Gesundheit. So haben sich bereits elf Interessenten für „Lachyoga“ mit Judith Habermann (27. Oktober) angemeldet. Da gebe es aber noch Luft nach oben, findet Angela Würdemann: „Je mehr Leute kommen, desto lustiger wird’s.“

An welchen Kursen sie selber Interesse hätte? Da kommt die Harpstedterin doch ins Grübeln. „Orientalisch kochen, das würd’ ich gern mal probieren.“ Vielleicht sei auch Kalligraphie etwas für sie. „Und Lachyoga.“

