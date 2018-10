Harpstedt „Unsere Schulen könnten noch mehr Kinder vertragen.“ – Der Erste Samtgemeinderat Ingo Fichter machte keinen Hehl daraus: Die seit Jahren zu beobachtende, bundesweite Entwicklung zu niedrigeren Geburtenzahlen spiegele sich auch in der Samtgemeinde Harpstedt wider. Am Montag, 15. Oktober, werden dem ab 18 Uhr in der Oberschule Harpstedt tagenden Schul- und Sozialausschuss der Samtgemeinde Harpstedt aktuelle Zahlen zu Grundschule und Oberschule vorgestellt. Ein erfreulicher Trend: In der Grundschule werden – wenn auch auf niedrigem Niveau – in den nächsten Jahren wieder mehr Abc-Schützen erwartet.

Nach den Zahlen aus dem Amtshof wurden 2018 72 Kinder in der Grundschule eingeschult. 2019 wird mit 75 Kindern gerechnet, 2020 mit 90, 2021 mit 85, 2022 mit 84, 2023 mit 87 und 2024 mit 79. Möglicherweise sei die Steigerung bis 2020 durch die Neubaugebiete zu erklären, sagte Fichter. Allerdings wies er darauf hin, dass die Samtgemeinde in der Vergangenheit schon Jahrgangsstärken „weit im dreistelligen Bereich“ gesehen habe.

Zum Schuljahresbeginn 2018/19 wurden in der Grundschule Harpstedt/Dünsen insgesamt 318 Kinder unterrichtet. Sie teilen sich wie folgt auf: Basisklasse 12 Schüler, 1. Jahrgang 68, 2. Jahrgang 67, 3. Jahrgang 87, 4. Jahrgang 77.

Die Verwaltung hat auch ermittelt, auf welche Schulen die Abschlussklassen 2018 der Grundschule Harpstedt/Dünsen wechselten. Die Hitliste wird angeführt von der Oberschule Harpstedt, auf die 26 Kinder wechselten (im Vorjahr: 38). Auf den nächsten Plätzen folgen das Gymnasium Wildeshausen mit 20 (2017: 25) und die Realschule Wildeshausen mit 6 (8) Schülern.

Zur Oberschule (OBS) Harpstedt: Hier wurden zum Schuljahr 2018/19 exakt 300 Jugendliche unterrichtet. Sie verteilen sich auf: 5. Jahrgang 35, 6. Jahrgang 45, 7. Jahrgang 49, 8. Jahrgang 47, 9. Jahrgang 66 (11 Hauptschule, 55 Realschule), 10. Jahrgang 58 Jugendliche (10 Hauptschule, 48 Realschule).

Fichter verwies darauf, dass die Samtgemeinde in den vergangenen Jahren eine Menge Geld in die Hand genommen habe, um die Attraktivität des Schulstandortes Harpstedt zu stärken. So war zum Beispiel 2017 die Westfassade der Oberschule saniert worden (580 000 Euro), 2018 die Südfassade der Grundschule (350 000 Euro). Aktuell ist eine ähnliche Maßnahme für 2019 (noch) nicht in der Diskussion.

Parallel wurden seit 2017 sowohl der Oberschule als auch der Grundschule für Ausstattung beziehungsweise Beschaffungen jeweils 50 000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt – mit dem Gedanken, dies auch in den kommenden beiden Jahren in gleicher Höhe fortzuführen. Die Grundschule zum Beispiel hatte durch diese Förderung acht mit einem Computer verbundene und einem Beamer ausgestattete interaktive Whiteboards erwerben können.

Bei der Sitzung des Schul- und Sozialausschusses werden auch Berichte über die Jugendpflege und das Rosenfreibad vorgetragen. Last but not least geht es um einen Antrag der SPD-Fraktion: Sie wünscht, Vertreter des Vereins Freiwilligenagentur Wildeshausen einzuladen. Es gelte, Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten – mit dem Ziel, ehrenamtliche Tätigkeiten in der Samtgemeinde Harpstedt zu fördern.