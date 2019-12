Harpstedt Wie eine Leibwache schirmte die Jugendfeuerwehr Prinzhöfte-Horstedt und Klein Henstedt den Weihnachtsmann vor dem Andrang der Kinder und ihrer Eltern ab. Einzeln wurden die Wartenden vorgelassen, um sich vom Mann in Rot, der unter einem Baldachin thronte, eines von 200 süßen Tütchen abzuholen.

Für Familien mit kleinen Kindern, die am Sonntag über den Marktplatz schlenderten, war der Besuch des Weihnachtsmannes wieder der Höhepunkt des zweitägigen Weihnachtsmarktes in Harpstedt. 22 festlich dekorierte Buden und Stände sorgten vor der Kulisse der Christuskirche für ein stimmungsvolles Wochenende am 2. Advent.

Bei der Ausgestaltung des Programms am Sonntag ergänzten sich Festausschuss und evangelische Kirchengemeinde wieder bestens. Die Kirchengemeinde hatte eine Adventskaffeestube mit Kuchen und Klaviermusik eingerichtet, die Baugruppe lud zu Turmbesteigungen ein, der Posaunenchor blies Weihnachtslieder auf dem Marktplatz und Elke Schäfer und Irmgard Keppler spielten adventliche Musik auf Flöte und Harfe im Gotteshaus.

„Auf dem Marktplatz ist mir vor allem wichtig, dass sich hier die Vereine präsentieren können“, betonte Annelen Voß vom Festausschuss. Und diese Gelegenheit nahmen etliche Vereine wahr. So bot beispielsweise der Harpstedter TB Knipp und Waffeln an, der Förderverein der Prinzhöfte Schule Bassum hatte Seifen, Badesalze und Hefe-Backmischungen selbst gemacht und der Angelsportverein Harpstedt bereitete erstmals Flammlachs über offenem Feuer zu. Zum ersten Mal dabei war der Förderverein Freibad, der ein Preisangeln vorbereitet hatte, bei dem Quietsche-Enten aus einem Planschbecken gefischt werden mussten.

Erfreut zeigte sich Annelen Voß, dass der Weihnachtsmarkt auch am Samstag gut besucht war. „Samstags kommen weniger Kinder, sondern mehr Erwachsene; auch Gruppen, die gerne zusammenstehen und Glühwein trinken“, weiß Voß. Die Letzten hätten am Samstag bis 0.30 Uhr ausgehalten.

