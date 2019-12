Hatten /Hude /Wardenburg Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk hat Ende der vorigen Woche den Schulleiter und das Kollegium des in Oldenburg gelegenen Landkreisgymnasiums Graf-Anton-Günther-Schule erreicht: die – so der Betreff der von der Humboldt-Universität Berlin verschickten Mail – „Ergebnisse Ihrer Schule im IQB-Bildungstrend 2018“. Jetzt hat die GAG es schriftlich: In allen sieben Teilbereichen übertrafen die getesteten Neuntklässler den gymnasialen Kompetenzmittelwert von mindestens elf der 16 Bundesländer.

Im Frühjahr/Sommer 2018 hatten Schülerinnen und Schüler der Schule an einer Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) teilgenommen. Ziel der Studie war der Vergleich der Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern der 9. Jahrgangsstufe in den Fächern Mathematik, Biologie, Chemie und Physik in den einzelnen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland (IQB-Bildungstrend 2018).

Wie gut es, bezogen auf die Kompetenzmittelwerte aller deutschen Gymnasien, um die Arbeit der im Frühjahr/Sommer 2018 als Schule Nr. 545022 getesteten GAG in den Fächern Mathematik, Biologie, Chemie und Physik steht, überraschte selbst die Experten an der wegen ihres exzellenten MINT-Angebots seit 2012 zertifizierten MINT-EC-Schule: In allen sieben getesteten Teilbereichen waren die Ergebnisse deutlich besser als der Durchschnitt der niedersächsischen Gymnasien und erst recht aller niedersächsischen Schulformen insgesamt. Bundesweit liegt die Schule vor mindestens elf Ländern. In den Bereichen „Biologie – Erkenntnisgewinnung“, „Physik – Fachwissen“ und „Physik – Erkenntnisgewinnung“ überragten die GAG-Schüler sogar den Gymnasialdurchschnitt aller Bundesländer.

„Ich weiß,“ so Schulleiter Wolfgang Schoedel mit Verweis auf die ebenfalls seit Jahren überdurchschnittlichen Abiturnoten der GAG-Schüler in Mathematik, Informatik und den drei Naturwissenschaften, „dass unsere MINT-Lehrkräfte überdurchschnittlich qualifiziert und engagiert sind.“ Neben der nicht zu vernachlässigenden Erziehungsarbeit unserer Elternschaft und unserer günstigen Lage am Hochschulstandort Oldenburg zahle es sich offenkundig aus, dass man, auch international, seit vielen Jahren im MINT-Bereich mit verschiedenen Institutionen kooperiere und als Mitglied des Exzellenznetzwerks des MINT-ECs mit und von den besten MINT-Gymnasien Deutschlands lernen dürfe. „Wenn diese Arbeit nicht nur bei unseren vielen Schülerinnen und Schülern ankommt, die aus Interesse freiwillig eines unserer vielen MINT-Zusatz-Angebote wählen, sondern im ganz normalen MINT-Unterricht und damit bei allen unseren Schülerinnen und Schülern, dann machen wir offenbar vieles richtig“, so der Schulleiter. Denn letztlich gehe es doch in Schule nur um eines, so Schoedel: dass Kinder und Jugendliche hier unter guten Lernbedingungen gut auf Beruf und ggf. auch Studium vorbereitet werden.

Mehr Infos unter https://www.iqb.hu-berlin.de/bt/bt2018/bericht