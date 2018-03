Heide Laufen und werfen, täuschen und ausweichen – und immer schauen, ob ein Mitspieler vielleicht in besserer Wurfposition steht: Beim Völkerball sind Körper und Geist ständig in Bewegung. Darum schätzen die Sportlehrer der Grundschule Heide dieses Spiel – und die Kinder ganz besonders.

„Die dritten und vierten Klassen fiebern jedes Mal daraufhin, das ist für sie das Highlight im Jahr“, sagte Schulleiterin Ulla Dunker am Mittwochnachmittag am Rande des alljährlichen Völkerball-Turniers in der Sporthalle am Schulweg. „Und ganz viele Eltern kommen zum Zuschauen“, freute sie sich. „So kommen sie auch mal klassenübergreifend miteinander ins Gespräch.“ Dunker dankte besonders den „Frühstücksmüttern“, die wieder für die Verpflegung sorgten.

In zehn Spielen ermittelten die dritten und vierten Klassen den Gewinner des Wanderpokals. Die Nase vorn hatte am Ende die Klasse 4a, gefolgt von den Klassen 3c und 3b – erst dahinter landeten die 4b und 3a. Dass Drittklässler sich gegen die ein Jahr älteren Kinder aus dem vierten Jahrgang durchsetzen konnten, wurde von den Jüngeren besonders gefeiert.

Weil beim Völkerball die ganze Klasse gleichzeitig auf dem Feld agieren kann, würden das Miteinander und die Klassengemeinschaft besonders gefördert, meinte Ulla Dunker. Und auch die nicht so sportlichen Schülerinnen und Schüler hätten immer wieder Gelegenheit, ins Spiel einzugreifen und sich zu beweisen, ergänzte Sportlehrerin Nadine Gellfahrt.

