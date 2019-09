Heide Schulleiterin Ulla Dunker und ihr Kollegium stoßen mit ihren Ansichten zu Natur- und Umweltschutz nicht immer auf Verständnis. In der Grundschule Heide sind zum Beispiel sämtliche Kunststoffverpackungen aus dem Alltag verbannt worden. Getrunken wird überwiegend frisch gezapftes Leitungswasser – natürlich aus wiederbefüllbaren Flaschen. Und auch das liebste Spielzeug der Grundschüler ist eines, das für Eltern mit einigem Mehraufwand verbunden sein kann: ein Matschtisch, der von einer Grundwasserpumpe gespeist wird.

Was tut Ulla Dunker, wenn sich Eltern über die schmutzigen Kleidungsstücke ihrer Kinder beschweren? – „Ich sage ihnen: Matschen macht schlau!“, nennt die erfahrene Pädagogin ihr Standardargument. Ulla Dunker ist davon überzeugt, dass – und das ist aus ihrer Sicht das Wichtigste – das Matschen den Kindern zum einen Spaß bereitet, zum anderen aber auch das Lernen fördert. So würden, etwa beim Bauen von Staudämmen und Flussläufen, Grob- und Feinmotorik geschult, sensorische Fähigkeiten gefördert und durch das Greifen und Modellieren würden Denkmuster ausgebildet und die räumliche Vorstellungskraft geschult. Und ganz nebenbei profitiere die Kommunikationsfähigkeit der Kinder, weil die Gestaltung von Wasserlandschaften nun einmal Teamsache sei. „Es gibt für alles Spezialisten – der eine pumpt besonders ausdauernd, der andere hat ein besonderes Geschick beim Kanalbau“, erklärt sie.

Etwas länger als ein Jahr hatten die Heider Grundschüler zuletzt auf ihren geliebten Matschtisch verzichten müssen. Der ohnehin schon stark strapazierten Wasserpumpe war durch Vandalismus zusätzlich zugesetzt worden. Zuletzt hatte sie nach den regelmäßigen Reparaturen durch den Hausmeister immer nur noch wenige Tage durchgehalten. Doch jetzt konnte Abhilfe geschaffen werden: Im Rahmen eines Crowdfunding-Projekts der Volksbank Delmenhorst-Schierbrok kamen gut 1800 Euro an Spenden zusammen, welche die Bank um 1650 Euro aufstockte. Für insgesamt 3510 Euro konnte die Schule jetzt eine neue, deutlich robustere Pumpe installieren.

Bei den Vertretern der Volksbank bedankten sich die Schüler am Freitagvormittag mit einem Lied. Einige Viertklässler nahmen den Weltkindertag zum Anlass, um auf das Thema Kinderrechte hinzuweisen. Und auch den Klimaschutzaktionstag griffen sie in einem kurzen Appell auf: „Wir wollen, dass Bäume weiterleben können und weniger Abgase in die Luft geblasen werden“, lautete eine ihrer Forderungen.

Die Heider Schüler selbst werden in der kommenden Woche wieder bei der Aktion „Zu Fuß zur Schule“ zeigen, wie es besser geht. Der ressourcenschonende Matschtisch, bei dem ausschließlich mooriges Grundwasser zum Einsatz kommt, das anschließend direkt wieder im Boden versickert, passt zu ihrer Haltung.

Für die Nutzung des renovierten Anziehungspunktes auf dem Pausenhof gibt es übrigens eine einzige Regel: „Wer Matschen möchte, muss Gummistiefel anhaben“, berichtet Ulla Dunker. Anders als Schulsachen würden die übrigens nie zu Hause vergessen, erzählt die Schulleiterin. Sie muss jetzt wahrscheinlich wieder öfter betonen: „Matschen macht schlau!“