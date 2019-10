Hoykenkamp Die Dörfer Ganderkesees sind eng miteinander verbunden. So auch Hoykenkamp, dessen Kinder in früheren Jahrhunderten zum Unterricht ins benachbarte Elmeloh gingen. Noch im Jahr 1809 wird berichtet, dass dort in einem Speicher – einem „elenden Raum“ – Wissen vermittelt wurde; erst 1822 gab es dort dann eine echte Schule.

Gemeinsame Schulacht

Das staatliche Oberschulkollegium erwog Ende des 19. Jahrhunderts, Hoykenkamp, Heide und Deichhäuserheide zu einer gemeinsam Schulacht zu vereinen, was aber nicht geschah. Im Jahr 1900 wurde in Hoykenkamp dann die erste Schule errichtet, die stolze 12 000 Mark kostete. Schon in 1907 musste aber angebaut werden, weil die Schülerzahl sich mit rund 100 Kindern verdoppelt hatte.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Hoykenkamper Schule bei einem Luftangriff in der Nacht zum 30. Juni 1942 vollständig zerstört. Für die örtlichen Schulkinder bedeutete das den Beginn einer Zeit von Übergangslösungen, die erst acht Jahre später enden sollte.

„Als ich nach Hoykenkamp kam, wurde im Gasthof Menkens unterrichtet“, erinnerte sich Gerda Ahrens. Die 85-Jährige gehörte zu den vielen Flüchtlingskindern, die im Verlauf des Kriegs in den Westen und auch nach Hoykenkamp kamen. Dabei erlebte Ahrens einen harten Schicksalsschlag. „Meine Mutter starb an der Ruhr, nachdem wir aus Schlesien geflohen sind.“ Auch sie selbst erkrankte, überlebte aber wie durch ein Wunder. Ihre Großeltern nahmen sie zunächst auf, bevor ihr Vater sie nach Hoykenkamp holte. Sie erinnert sich noch gut, dass sie damals unterernährt war. „Als ich hier dann in die vierte Klasse eingestiegen bin, war ich so klein und dünn, dass ich auf die niedrigste Bank gerückt bin.“

Schule im Rückblick Die Volksschule in Hoykenkamp Mitte der 60er Jahre: Schulleiter: Theodor Haas Lehrerinnen: Siegrid Grapp, Anna Hollmann Oberklasse: 33 Unterklasse: 36

Nach Heide ausgewichen

Insgesamt zweieinhalb Jahre diente das Clubzimmer im Gasthof Menkens nach Kriegsende als Unterrichtsraum. Davor mussten die Hoykenkamper Kinder ins benachbarte Heide ausweichen, wie sich Ahrens’ Schulfreundin Ursula Brand erinnert.

„Zwei Jahre lang hatten wir dort Unterricht“, sagte die 85-Jährige. Sie war damals eine talentierte Schülerin: „Wäre der Krieg nicht gewesen, dann wäre ich wohl auf das Gymnasium nach Delmenhorst gewechselt, aber da gab es ja ständig Fliegeralarm.“ 1946 wurden in Hoykenkamp dann auf dem alten Schulgelände Baracken gebaut, in denen noch rund vier Jahre lang Unterricht gegeben wurde.

„Wir Mädchen hatten uns immer viel zu erzählen“, blickte Brand zurück, „und wenn wir zuviel gesabbelt haben, hat Lehrer Lienemann auch mit Kreide geworfen.“ Einmal traf der dabei das Tintenfass ihrer Freundin Inge Stickfort, deren gelbes Kleid anschließend ruiniert war.

Lesen und Schreiben lernten Ahrens und Brand auch noch auf Schiefertafeln, aber obwohl es in den 1940er Jahren an vielen Dingen fehlte, gab es Schreibpapier in Hoykenkamp „Herr Lienemann brachte uns manchmal Altpapierstreifen aus Delmenhorst mit, auf denen haben wir dann geschrieben haben“, wusste Ahrens.

Auch einen Projektor für Filme gab es damals schon – den sich die Schulen der Gegend aber teilten. Brand: „Wir mussten den dann manchmal zur Schule nach Heide tragen. Da wurden wir dann immer gefragt, wie weit wir im Rechnen sind.“

Speisungen für Schüler

Da fast die Hälfte der Schulkinder damals Vertriebene waren, gab es in Hoykenkamp Schulspeisungen. „Das Essen wurde in der Nachbarschaft gekocht“, sagte Ahrens. Sie und ihre Freunde mussten den großen Topf selbst mit einem Wagen abholen. „Ich kann mich noch gut erinnern, dass es einmal Milchsuppe mit Vanille und Rosinen gab, das roch so gut.“

Erst 1950 wurde auf dem alten Schulgrundstück wieder ein neues Gebäude errichtet – zu spät für Gerda Ahrens: „Wir hatten so wenig Geld, dass ich ein Jahr eher abgegangen bin, um zu arbeiten“, sagte sie. Sie durfte dafür den Richtkranz bei der Einweihung tragen, während ihre Freundin Ursula Brand ein Gedicht aufsagte.

In den 70er Jahren gab es in Hoykenkamp nur noch zwei Grundschulklassen, bevor der Schulbetrieb endete. 1994 eröffnete hier der Kindergarten „Schatzinsel“ seine Türen.