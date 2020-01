Hude Wer sein Kind noch für das Kita-Jahr 2020/21 anmelden muss, sollte sich beeilen. Denn bis zum 15. Januar 2020 sind noch Anmeldungen im Online-Portal in der Gemeinde Hude möglich. Danach wird das Portal geschlossen, erinnert die Gemeinde.

Erziehungsberechtigte aus der Gemeinde Hude, die ihren Nachwuchs bis jetzt noch nicht für einen Krippen- oder einen Kindergartenplatz angemeldet haben, werden gebeten, die Online-Anmeldung zu nutzen. Die Online-Anmeldung gilt für alle zehn Kindertagesstätten in der Gemeinde.

Nicht nur online möglich

Erziehungsberechtigte, die keine Möglichkeit haben, ihr Kind online anzumelden, werden gebeten, die Anmeldung im Rathaus gemeinsam mit den Verwaltungsmitarbeiterinnen Claudia Reichwald unter Telefon 921395 oder Tanja Warnken unter Telefon 9213-85 vorzunehmen.

Das Büro ist in der Regel wochentags von 8 bis 12 Uhr besetzt. Die Leiterinnen geben Auskunft über das Angebot an Plätzen. Folgende Kindertagesstätten können in der Gemeinde Hude angewählt werden:

• Kita Gänseblümchen, Leiterin Brigitte Bunjor, Blumenstraße 24, Hude, Telefon 04408/2274.• Kita Pusteblume, Leiterin Brigitte Bunjor, Brinkmanns Kamp 6a, Hude, Telefon 04408/2274

• Kita Villa Kunterbunt, Leiterin Cornelia Sohl, Blumenstraße 26, Hude, Telefon 04408/923348.• Kita Kleine Villa Kunterbunt (Krippe), Leiterin Cornelia Sohl, Brinkmanns Kamp 6, Hude, Telefon 04408/923348.•  Kita Wüsting, Leiterin Jutta Onkes, Hauptstraße 16, Hude-Wüsting, Telefon 04484/310.• Kita Heckenstrolche Altmoorhausen, Leiterin Vanessa Bohlen, Dorfstraße 29, Hude-Altmoorhausen, Telefon 04484/653.•  Evangelische Kindertagesstätte „Regenbogeninsel“, Leiterin Anke Jacobs, Am Schießstand 6, Hude, Telefon 04408/928017.•  Evangelische Kindertagesstätte „Kleine Regenbogeninsel“, Leiterin Jutta Hartleib, Vielsted-ter Straße 48, Hude, Telefon 04408/8091961.•  Katholische Kindertagesstätte St. Marien, Leiterin Petra Ahrens, Glatzer Straße 17, Hude, Telefon 04408/60873.

• Waldorfkindergarten Sonnenweg, Leiterin Daniela Frerichs, Sonnenweg 7, Hude, Telefon 04408/7717.