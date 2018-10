Hude Die mobile Kinderkrippe Kleine Villa Kunterbunt soll ihren Betrieb am Montag. 15. Oktober, an ihrem neuen Standort wieder aufnehmen. So ist der Plan. Die 13 Containermodule, die bislang an der Amselstraße in Hude standen, sind dort abgebaut und gleich am Brinkmanns Kamp im Huder Gewerbegebiet Am Bahndamm wieder aufgestellt worden. Der Grund ist, dass an der Amselstraße eine neue Kindertagesstätte gebaut werden soll. Die neue Einrichtung soll einmal sechs Gruppen beherbergen. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Bis der Neubau bezogen werden kann, der sich durch die Pflicht zur europaweiten Ausschreibung der Architektenleistung schon verzögert hat, wird es die Übergangslösung mit den Gruppen im Container geben müssen.

Die Kleine Villa Kunterbunt hatte am 1. August des vergangenen Jahres an der Amselstraße, auf einem Randbereich des Spielplatzes Jägerstraße, ihren Betrieb aufgenommen. Die vorübergehende Mobilbaulösung wurde gewählt, um schnell auf den steigenden Bedarf reagieren zu können. Laut Kerstin Meyer vom Fachbereich Bildung und Gesellschaft, sind die beiden Krippengruppen mit jeweils 15 Kindern derzeit vollbelegt.

Bis die mobile Krippe am neuen Standort wieder bezogen werden kann, gibt es noch Einiges zu tun. Die Schmutzwasser-, Wasser- und Elektroanschlüsse sollen in der nächsten Woche installiert werden. Dann werden die Container wieder eingeräumt. Der Zweckverband muss noch einen Zaun um das Gelände ziehen und die Spielgeräte wieder aufstellen.

Schön sehen die Container nicht aus, aber sie bieten alles, was man braucht: Zwei große und helle Gruppenräumen gibt es für die Kinder. Zudem gehört zu jedem Gruppenraum ein Schlafraum. Ein Waschraum mit Kindertoiletten, eine Küche, ein Büro und ein Aufenthaltsraum für die Mitarbeiterinnen sind außerdem vorhanden.