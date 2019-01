Hude Am Esstisch sitzen alle Kinder der Gruppe zusammen. Auf kleinen Stühlen haben sie Platz genommen, es gibt Königskuchen. Dazwischen ragt Luca Möller hervor. Der 16-Jährige leistet seinen Bundesfreiwilligendienst im Waldorfkindergarten Sonnenweg in Hude. Noch, muss man sagen, denn am Freitag, 1. Februar, hat er seinen letzten Arbeitstag. „Hier hat es mir gleich von Anfang an gefallen“, sagt Möller.

Ab Sommer wird für die offene Stelle ein neuer „Bufdi“ gesucht, wie die Bundesfreiwilligen genannt werden. Dabei können sich weibliche und männliche Freiwillige im sozialen, kulturellen oder ökologischen Bereich für die Allgemeinheit einsetzen. Der Dienst dauert in der Regel zwölf Monate. „Am wichtigsten ist, dass die Bewerber Interesse an der Arbeit mit Kindern und an kreativen sowie hauswirtschaftlichen Arbeiten mitbringen. Durchhaltevermögen wird auch benötigt“, erklärt Gruppenleiterin Ruth Krumkamp.

Waldorfpädagogik Die Waldorfpädagogik wurde um 1920 von Rudolf Steiner entwickelt. Sie begründet sich auf der von ihm begründeten spirituellen Weltanschauung der Anthroposophie. In Deutschland gibt es Hunderte Waldorfkindergärten und -schulen. Die Pädagogik wird weltweit praktiziert. Ruth Krumkamp beschreibt die Grundsätze Rhythmus, Sinnhaftigkeit und Nachahmung, die im Zentrum des Waldorfkindergartens stünden. Man plane im Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus und achte darauf, dass sich alles in der Natur wiederfinde, weshalb viele Materialien zum Beispiel aus Holz bestünden. Zudem seien die Erzieherinnen ein Vorbild für die Kinder.

Durch Luca Möllers Stiefmutter, die selbst ein kleines Kind am Sonnenweg betreuen lässt, kam der Kontakt zustande. Im Bewerbungsgespräch wurde man sich schnell einig. Mit seiner Arbeit beginnt der 16-Jährige, der aus Bremen stammt, je nach Schicht zwischen 7.30 und 8 Uhr. Er bereitet das Frühstück oder Mittagessen vor, übernimmt Aufgaben in Küche und Garten, spielt mit den Kindern, liest ihnen Geschichten vor und hatte eigene Projekte wie einen Adventskalender im Dezember zu betreuen.

Im Waldorfkindergarten verfolge man ein besonderes Konzept, meint Ruth Krumkamp. „Bei uns soll die Weiterentwicklung jedes Menschen begleitet werden“, sagt die Gruppenleiterin. Dazu gehöre insbesondere die intensive Sprachförderung und die Lust an der Natur, weshalb die Erzieherinnen mit den Kindern viel im Wald am Huder Bach und der Umgebung zum Wandern unterwegs seien. Damit würde man auch die Waldorfpädagogik um ein Stück erweitern.

Am Sonnenweg werden rund 40 Kinder in drei unterschiedlichen Gruppen betreut. „Für die Kinder ist es besonders schön, wenn neben den Erzieherinnen ein Jugendlicher in der Gruppe ist, um näher mit ihnen in Kontakt zu kommen“, wünscht sich Ruth Krumkamp ab Sommer einen neuen Bufdi. Als solcher würde man sich ebenfalls weiterentwickeln, soziale Beziehungen stärken und tolerantes Handeln lernen.

Informationen zur Bewerbung für den Bundesfreiwilligendienst gibt es beim Kinderarten unter Telefon 04408/­7717 oder per E-Mail an info@waldorfkindergarten-hude.de.