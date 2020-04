Corona-Krise: Dankbar für neue Erfahrung

Hude Arbeitsplatz Jugendhilfe statt Kindertagesstätte: Diese Erfahrung hat Lena Thomas während der Corona-Krise gemacht. Eigentlich arbeitet die Sozialassistentin in der Diakonie-Kindertagesstätte in Oldenburg. Im April half sie aber in der Jugendhilfe-Einrichtung Lindenhof in Hude aus.

„Nach der Schließung der Kindergärten wegen der Corona-Krise wurden zunächst nicht alle Mitarbeiter für den Notdienst gebraucht. Deshalb wurden wir gefragt, ob wir uns vorstellen können, zum Beispiel in der Jugendhilfe auszuhelfen“, berichtet Lena Thomas. Thomas, die aus Berne kommt, kannte den Lindenhof in Hude und war gerne bereit, dort mitzuarbeiten.

„Diese Solidarität von Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Diakonie ist echt toll“, freut sich Einrichtungsleiterin Katharina Kruse-Matyl. In der Jugendhilfe müssen durch den Wegfall der Schule derzeit auch die Vormittage in der Betreuung abgedeckt werden. Mehrarbeit, die aufgefangen werden muss.

Dabei half Thomas und schwärmt von der Stimmung im Lindenhof: „Die Betreuer und Jugendlichen haben mich so unglaublich herzlich begrüßt und aufgenommen. Ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte.“

Für Thomas war dabei vieles neu. Die Arbeitszeiten in der Jugendhilfe gehen nicht selten bis in die Abendstunden und die Jugendlichen sind viel selbstständiger. „In der Kindertagesstätte der Diakonie helfe ich den Kindern dabei, eigenständiger zu werden. In der Jugendhilfe sind die Jungen und Mädchen schon sehr selbstständig. Trotzdem ist es wichtig, als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen“, so die Bernerin.

Kruse-Matyl freut sich indes über die Offenheit, mit der Lena Thomas auf die Arbeit in der Jugendhilfe zugegangen ist: „In der Jugendhilfe zu arbeiten, ist eine tolle Erfahrung. Natürlich gibt es auch Herausforderungen, aber man lernt tolle junge Menschen kennen und unterstützt sie auf ihrem Weg.“

Das hat auch Thomas so erlebt. Den Abschied vom Lindenhof sieht sie daher mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Gern wäre sie noch länger geblieben. Gleichzeitig freut sie sich aber wieder auf ihre Kollegen und die Kinder in der Oldenburger Diakonie-Kindertagesstätte.