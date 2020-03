Coronakrise: Huder Eltern organisieren sich selbst

Hude Nachdem bereits am Freitag bekanntgegeben wurde, dass der Regelbetrieb in den Kindertagesstätten in der Gemeinde Hude bis zum 17. April eingestellt wird, haben Verwaltung und Kita-Leiterinnen am Montagvormittag Regeln für die Notbetreuung aufgestellt. Die Notbetreuung sei dabei auf das notwendigste Maß zu begrenzen, heißt es vonseiten des Bürgermeisters. Sie werde ausschließlich für Eltern angeboten, die beide in kritischen Infrastrukturen, wie zum Beispiel medizinischen Berufen, tätig seien.

Ein Nachweis der Arbeitgeber sei per Email an warnken@hude.de vorzulegen. Auch hat die Gemeinde einen mehrseitigen Fragebogen vorbereitet. „Kein Kind wird ohne vorherigen Nachweis betreut“, so der Bürgermeister

Sollte es zu einer Notbetreuung kommen, so wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine Kinder aufgenommen werden, die irgendwelche Krankheitssymptome zeigen. „Bitte denken Sie in Ihrem und unserem Interesse daran, dass auch nur ein Verdachtsfall in unserer Kita zu einer vollkommenen Schließung und Quarantäne aller führt“, heißt es. „Da inzwischen bei allen angekommen sein wird, wie schnell und gravierend sich dieser Virus ausbreitet, appellieren wir, die Kinder zu Hause zu betreuen. Eine Ansteckung der Kinder untereinander und eine anschließende Ansteckung der Eltern sowie der Mitarbeiter der Kita geht rasend schnell“, mahnt der Bürgermeister.

Lebedinzew verweist auf aktuelle Informationen auf der Internetseite (www.hude.de). In besonderen Notfällen gibt es das Bürgertelefon unter Telefon 04408-9213-744.

• Situation an Schulen

Die Situation an den Grundschulen in der Gemeinde und an der Oberschule war am Montag relativ entspannt. Die Eltern waren in der Regel schon am Freitag informiert worden. Viele Eltern hätten sich in der kurzen Zeit selbstständig gut organisiert, sagte die Leiterin der Grundschule-Süd, Birte Kempers. Bislang seien fünf Kinder für die Notbetreuung in Hude-Süd angemeldet worden, aber nur zu bestimmten Zeiten, in denen die Eltern keine andere Möglichkeit hätten. An der Grundschule Jägerstraße stehen laut Rektorin Ilona Schütte sechs Kinder auf der Liste für die Notbetreuung, ebenfalls nur zu Zeiten, in denen Eltern keine Alternativen hätten.

In der Grundschule Wüsting gab es bislang keine Anmeldungen für Notbetreuung. Den Eltern sei mitgeteilt worden, dass sie in Notsituationen auch spontan ihre Kinder anmelden könnten per Mail oder über die jeweiligen Klassenlehrer, sagte Rektorin Sabine Tretner. Es sei immer ein Team vor Ort, das die Betreuung übernehmen könne.

Auch an der Peter-Ustinov-Schule in Hude war eine Notbetreuung bislang nicht nötig. „Wir haben auch für die kommenden Tage keine Anmeldung“, berichtet Konrektor Thomas Wachtmeister. Ein Teil der Lehrkräfte würde derzeit von Zuhause aus arbeiten, andere wiederum in der Schule – je nach Bedarf. Das ist auch an den Grundschulen der Fall. Oder es werden in kleinen Gruppen Aufgaben in der Schule erledigt. Es gebe entsprechende Arbeits- und Einsatzpläne für die Lehrkräfte, sagte Birte Kempers, Rektorin in Hude-Süd.

Die Zusammenarbeit mit der Landesschulbehörde und der Gemeinde als Schulträger lobte Thomas Wachtmeister von der Oberschule: „Es ist eine besondere Situation, in der man enger zusammenrücken muss. Und das klappt sehr gut.“