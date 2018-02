Hude „Das war das erste Praktikum in meinem Leben“, sagte am Freitagnachmittag Bürgermeister Holger Lebedinzew. Und es habe ihm großen Spaß gemacht, zog er eine positive Bilanz des Tages, den er in der Flores-Apotheke in Hude verbrachte. Er durfte dabei den Apotheker-Paar Axel Schwirtz und Uta Flores-Schwirtz und ihren Team nicht nur über die Schultern schauen, sondern musste auch mitarbeiten. Zum Beispiel beim Einscannen und Einsortieren der Medikamenten-Lieferungen oder beim Anrühren von Mixturen in der sogenannten Rezeptur.

Es war für Lebedinzew ein sehr spannender Blick hinter die Kulissen. Die Arbeit in der Apotheke sei sehr abwechslungsreich, so der Bürgermeister.

Naturwissenschaft, Warenwirtschaft, Verkauf – viele Dinge greifen in diesem Beruf ineinander. Es werden Arzneimittel hergestellt, geprüft und abgegeben. „Man muss ganz akkurat arbeiten“, so der Bürgermeister. Und wichtig sei vor allem die vertrauensvolle Kommunikation mit den Kunden.

Und der Service ist natürlich wichtig. Lebedinzew brachte zum Beispiel mit dem Apothekerfahrrad einer alten Dame in Hude, die nicht mehr so mobil ist, die Medikamente nach Hause.

„Man muss seinen Beruf leben“, sagt Apotheker Axel Schwirtz.

Warum geht der Bürgermeister für einen Tag in die Apotheke?

Hans-Werner Aschoff, Wirtschaftsförderer im Landkreis Oldenburg, hat im Zuge der Aktion „Daumen hoch für die Ausbildung“ Prominente aus dem Landkreis gebeten, bei der Werbeaktion mitzumachen. Lebedinzew war schon Praktikant Nummer vier nach Landrat Carsten Harings, Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse und Bürgermeisterin Alice Gerken. Immer werden auch kleine Filmchen über diese Praktikanten-Einsätze für einen eigenen Youtube-Kanal gedreht.

Man möchte angesichts des Fachkräftemangels jungen Leuten zeigen, dass man nicht auf jeden Fall gleich studieren müsse. Mit einer soliden Ausbildung mache man sich nichts kaputt, sondern habe alle Chancen für die Zukunft, so Wirtschaftsförderer Aschoff.

Für die Ausbildung zum Pharmazeutisch Technischen Assistenten (PTA) sei mindestens Mittlere Reife erforderlich, erklärte Apotheker Axel Schwirtz. Zwei Jahre dauere die schulische Ausbildung, zum Beispiel an einer Privatschule in Oldenburg. Dafür seien monatlich zwar rund 280 Euro Schulgeld zu zahlen. Doch die Investition lohne sich. Als ausgebildeter PTA sei man nie arbeitslos, ist der Apotheker überzeugt.

Den zwei Jahren schulische Ausbildung schließt sich ein halbjähriges Praktikum in einer öffentlichen Apotheke an. Dann erfolgt die Abschlussprüfung.

Angesichts des Fachkräftemangels sei die Aktion „Daumen hoch für die Ausbildung“ der Wirtschaftsförderungsgesellschaft eine ganz tolle Idee, jungen Leuten Lehrberufe ohne Studium näherzubringen, sagte Holger Lebedinzew.

Es sollen noch weitere Filmchen über Praktikanteneinsätze für den Youtube-Kanal entstehen. „Wir wollen versuchen, dass sie dann zum Beispiel auch in den Schulen im Unterricht gezeigt werden“, so Hans-Werner Aschoff.