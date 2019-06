Hude Mit einem fröhlichen Farbenlied starteten die Kinder der Kita „Villa Kunterbunt“ in Hude am Samstag in das Familienfest. Sie begeisterten damit ihre Eltern und stimmten auf einen tollen Vormittag ein.

Auf einem großen Frühstücksbuffet präsentierte sich eine Vielfalt an gesunden Leckereien: Müslis, Obst und Snacks, die die Eltern zubereitet hatten. Um Müll zu vermeiden, brachten die Familien eigenes Geschirr mit.

Alles stand unter dem Motto „Farbenfest“. Die Kinder aller Altersgruppen wurden darauf mit verschiedenen Projekten eingestimmt. Den Abschluss erlebten sie in vielen Aktionen in der Kita und auf dem Freigelände.

An einem Tisch wurden zum Beispiel große farbige Lego-Steine nach einer Vorlage aufeinander gebaut. In einem anderen Raum hingen bunte Bilder quer an einer Leine. Zuvor wurden Luftballons nacheinander in unterschiedliche Farben getaucht und mit Schwung auf ein weißes Blatt geworfen. An zwei Wannen, die mit Wasser gefüllt waren, sortierten die Kinder emsig bunte Kugeln mit einer kleinen Kelle in einen Becher.

Besonders viel Spaß machte ein Wettkampf, in dem die Eltern gegeneinander antraten und ihr Kind in einer Schubkarre durch einen Parcours schoben. Ziel waren vier Reifen, in die passend farbige Bälle geworfen wurden.

Nicht nur die Aktionen wurden gern angenommen. Auf dem Spielplatz wurde geschaukelt und geklettert. Eltern nutzten zudem die Zeit zum Austausch.

Cornelia Sohl, Leiterin der Kita, lobte ihr Team und das gute Miteinander. Die Erzieherinnen würden auch von den Eltern für ihre Arbeit geschätzt. „Wir sind sehr zufrieden. Seit viereinhalb Jahren besucht unsere Tochter Pia Marlen die Kita. Jetzt ist sie ein Vorschulkind und bestens vorbereitet“, lobte Bianca Herzner. Für sie sei es das Wichtigste, dass ihre Tochter gerne in die Kita gehe. „Hier ist die Welt noch in Ordnung“, fügte Thomas Herzner hinzu.