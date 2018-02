Hude Für Eltern, die in der Gemeinde Hude noch einen Kindergartenplatz im neuen Kita-Jahr ab August suchen, gibt es in einigen Einrichtungen noch wenige Restplätze. Bislang liegen 117 Anmeldungen für Kindergartenplätze vor, berichtet Nicole Westermeyer, Fachbereichsleiterin Bildung und Gesellschaft im Rathaus. „Wir können allen Kindern einen Platz anbieten“, so Westermeyer.

Anders sieht es im Krippenbereich aus. Hierfür liegen laut Westermeyer aktuell 95 Anmeldungen in der Gemeinde Hude vor. Für 77 Kinder gab es bislang Zusagen. Weitere 18 stehen noch auf der Liste.

„Es geht weiter deutlich nach oben“, sagt Westermeyer zu den Krippenanmeldungen. Diese Plätze seien vorher kaum planbar, weil die Anwahlquote nicht bekannt sei.

Jetzt soll laut Westermeyer die Liste per Elternabfrage noch einmal überprüft werden. Sollte sich herausstellen, dass in der Tat noch 18 Krippenplätze fehlen, müsse eine schnelle Möglichkeit gesucht werden, diese zu schaffen.

Wenige Restplätze gebe es eventuell in der Kleinen Villa Kunterbunt an der Amselstraße in Hude. Sie geht davon aus, dass Eltern, die in anderen Einrichtungen auf einen Platz warten, vielleicht zur Kleinen Villa Kunterbunt wechseln. „Es besteht grundsätzlich Anspruch auf einen Krippenplatz, aber nicht unbedingt in der Wunscheinrichtung“, so die Fachbereichsleiterin. Für die restlichen Plätze, die fehlen, ginge es wohl am schnellsten mit einer Mobilbaulösung. Laut Westermeyer sei aufgrund der Tatsache, dass die Anmeldezahlen schon so früh vorliegen, ein guter zeitlicher Puffer vorhanden, um bis zum Start des neuen Kindergartenjahres eine Lösung des Problems umzusetzen.

Aber auch die Mobilbaulösungen sind zeitlich nur begrenzt genehmigt. Es muss ein Gesamtkonzept her, um die Kita-Landschaft in der Gemeinde fit für die Zukunft zu machen. Bereits am 8. März wird es deshalb laut Westermeyer eine Sitzung des Ausschusses für Jugend, Gesellschaft und Soziales geben, in der es ausschließlich um die Kindergarten- und Krippenplätze geht. Es soll über Standorte gesprochen werden. Es muss anhand aktueller Zahlen und Prognosen festgelegt werden, wie groß der bereits auf den Weg gebrachte Neubau an der Amselstraße ausfallen soll. Auch ist zu klären, welche der derzeit mobilen Erweiterungen durch feste Anbauten verfestigt werden könnten.