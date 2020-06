Förderschule In Hude: Rückkehr zu Normalität noch in weiter Ferne

Hude Es sind ungewöhnliche Zeiten, mit denen die Schulen nicht nur in der Gemeinde Hude und im Landkreis Oldenburg zu kämpfen haben. Doch langsam kehrt ein wenig Ruhe an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen ein. Auch wenn es nur kleine Schritte in Richtung Normalität sind – es gibt sie. Ganz anders sieht es an der Förderschule Vielstedter Straße in Hude aus.

Schüler kehren zurück

„Es war schon eine lange Zeit“, blickt Bernhard Rausch-Döbbelin, Leiter der Förderschule, auf die Schließung seiner Schule zurück. Mitte März wurden die Türen verschlossen, am 11. Mai durfte er die ersten Schüler wieder begrüßen. Die Rückkehr verlief dabei nach einem anderen Prinzip als an den Regelschulen. „Bei uns wurde nicht klassenweise, sondern stufenweise gestartet.“ Los ging es mit der Sekundarstufe zwei, zwei Wochen später folgte die Sekundarstufe eins. Am Montag konnte Rausch-Döbbelin dann vermelden: „Wir haben wieder alle Klassen im Haus.“ Die Grundschüler der Primarstufe starteten als letzte in den Unterricht im Schulgebäude – wenn auch nicht mit allen Kindern.

„Die Schüler sind in Kleinstgruppen aufgeteilt“, erklärt der Schulleiter das Vorgehen, um die Sicherheitsabstände in den kleinen Räumen gewährleisten zu können. Das bedeutet: Nach einer Woche Unterricht geht es für die Schülerinnen und Schüler wieder in ein zweiwöchiges Homeschooling und die anderen beiden Gruppen der Klassen sind mit Präsenzunterricht an der Reihe. „Wir konnten aber noch nicht erreichen, dass alle Kinder zu uns kommen können“, erzählt Rausch-Döbbelin. Schüler, die durch ihre Behinderung zur Risikogruppe zählen oder nicht verstehen, die geforderten Abstandsregeln einzuhalten oder den Mundschutz im Taxi aufzubehalten, dürfen weiterhin nur von zu Hause aus lernen. „Es sind etwa 80 bis 85 Prozent unserer Schüler, die am Turnus-Unterricht teilnehmen“, sagt der Schulleiter.

Hinzu kommt die Notbetreuung, die weiterhin sichergestellt werden muss. „Das ist schon eine logistische Herausforderung“, weiß auch Maik Ehlers, Leiter des Schulamtes im Kreis Oldenburg. „Es ist schwieriger, Abstandsregeln zu kommunizieren oder die Schülerbeförderung sicherzustellen.“

Großes Engagement

Wirklich Ruhe kehrt für die circa 60 Mitarbeiter also weiterhin nicht ein. In den Zeiten der Schulschließung galt es für sie, die Schüler mit Unterrichtsmaterialien zu versorgen. „Bei uns gehen diese Materialien auch über die Fächer Mathe und Deutsch hinaus“, sagt Rausch-Döbbelin. „Die Kollegen haben beispielsweise Igelbälle zur Stärkung der taktilen Wahrnehmung quer durch den Landkreis bis vor die Haustür der Kinder gebracht.“ Alle seien sehr kreativ gewesen und hätten viel Zeit in die Ideen gesteckt.

Zeitgleich wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, das ein Einbahnstraßensystem in den Schulgebäuden vorsieht. „Es sind ungefähr 40 bis 45 Schüler jeden Tag bei uns“, sagt Bernhard Rausch-Döbbelin. „Mehr schaffen wir aufgrund der räumlichen Situation nicht.“ Um möglichst wenig Kontakt untereinander zu haben, wurden zudem unterschiedliche Pausenzeiten und Spielbereiche für die Klassen festgelegt.

„Wir probieren viel aus, evaluieren schnell und entscheiden dann, was gut klappt und was geändert werden muss“, verrät Rausch-Döbbelin.

„Wir haben versucht, das Optimum herauszuholen und ein Konzept zu entwickeln, das möglichst vielen gerecht wird“, sagt er. Die Rückmeldungen seien dabei größtenteils positiv. „Besonders die Kinder freuen sich, dass sie endlich wieder zur Schule kommen können“, sagt der Schulleiter.

Es gebe aber auch Eltern, die sich in den vergangenen Wochen mit Sorgen an ihn und die Kollegen gewandt haben. „Es war kein gutes Gefühl zu sagen, wenn etwas nicht möglich war oder ist“, gesteht er. „Wir wünschen uns, dass möglichst bald wieder alle Kinder zur Schule können.“